Tuyển Nhân Viên QC thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HIGH TECH PHARMA
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HIGH TECH PHARMA

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Lâm Đồng: LÔ CN6, KHU CN LỘC SƠN, PHƯỜNG LỘC SƠN, Bảo Lộc, Thành phố Bảo Lộc

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Làm giờ HC từ 7:30 – 16:30 hàng ngày từ T2 đến T7, CN và các ngày lễ nghỉ theo Luật Lao động.
Thu thập mẫu, tiếp nhận, ghi nhãn và thực hiện phân tích mẫu.
Nghiên cứu, thực hiện các thí nghiệm, thử nghiệm trong phòng Lab. Đảm bảo phù hợp với quy trình, tiêu chuẩn. Ghi lại quá trình quan sát, tiến hành giải thích các phát hiện.
Lưu trữ dữ liệu thí nghiệm, kết quả thử nghiệm đảm bảo chính xác.
Tiến hành vệ sinh, khử trùng và bảo dưỡng phòng, hiệu chuẩn các dụng cụ thí nghiệm.
Tiến hành đặt hàng các vật dụng thí nghiệm theo yêu cầu.
Hỗ trợ kỹ thuật cho công việc nghiên cứu, thẩm định sản phẩm mới.
Hỗ trợ các chuyên gia cho công việc nghiên cứu, thẩm định, thử nghiệm...
Tuân thủ quy định mọi lúc trong phòng thí nghiệm.
Duy trì nhật ký hàng ngày trong phòng lab và sổ ghi chép thiết bị.
Thường xuyên phải theo dõi, ghi nhận các kết quả về hóa chất sử dụng hàng ngày đối với các chỉ tiêu phân tích.
Quản lý máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ, an toàn ...
Đảm bảo tính chính xác của các phương tiện đo lường, thử nghiệm, sử dụng các phương tiện có hiệu quả.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/Nữ
Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng trở lên các ngành hóa hữu cơ, hóa vô cơ, hóa dược, hóa phân tích, hóa thực phẩm, vi sinh, công nghệ sinh học...
Ưu tiên nam, có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc ở phòng kiểm nghiệm.
Biết sử dụng máy HPLC trong phòng kiểm nghiệm là một lợi thế.
Khả năng sử dụng vi tính văn phòng thành thạo và đọc hiểu cơ bản được tài liệu tiếng Anh.
Phẩm chất: Siêng năng, trách nhiệm, có khả năng lập kế hoạch, chịu áp lực cao...

Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HIGH TECH PHARMA Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập: 10 tr trở lên
Sau thử việc sẽ nhận vô chính thức và làm việc lâu dài, ổn định.
Thưởng: Theo KPI và theo tình hình kinh doanh của công ty hàng tháng/ năm, được xem xét tăng lương hàng năm. Lương tháng 13.
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định.
Được trang bị BHLĐ, công cụ, dụng cụ đầy đủ trong quá trình làm việc.
Được hưởng phúc lợi, phép năm, lễ tết theo quy định của pháp luật.
Được tham gia các hoạt động dã ngoại, trung thu, 20/10, sinh nhật, Team building, Year End Party, vvv...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HIGH TECH PHARMA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HIGH TECH PHARMA

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: LÔ CN6, KHU CÔNG NGHIỆP LỘC SƠN, PHƯỜNG LỘC SƠN, THÀNH PHỐ BẢO LÔC, TỈNH LÂM ĐỒNG

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

