Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY BIA THẾ HỆ MỚI làm việc tại Hưng Yên thu nhập Từ 10 Triệu

Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY BIA THẾ HỆ MỚI làm việc tại Hưng Yên thu nhập Từ 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY BIA THẾ HỆ MỚI
Ngày đăng tuyển: 04/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY BIA THẾ HỆ MỚI

Sản xuất

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY BIA THẾ HỆ MỚI

Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: 376 Nguyễn Thiện Thuật, Nhân Hòa, Mỹ Hào, Mỹ Hào

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Thực hiện kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu đầu vào, sản phẩm trong quá trình sản xuất và sản phẩm thành phẩm.
Sử dụng các thiết bị, dụng cụ đo lường để kiểm tra các thông số kỹ thuật của sản phẩm.
Phát hiện và báo cáo các lỗi, sai sót trong quá trình sản xuất.
Đề xuất các giải pháp để cải thiện chất lượng sản phẩm.
Thực hiện các báo cáo chất lượng theo định kỳ.
Tham gia vào các hoạt động cải tiến chất lượng.
Làm việc theo ca, tuân thủ các quy định về an toàn lao động.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành kỹ thuật hoặc các ngành liên quan.
Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm soát chất lượng (QC) là một lợi thế.
Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật.
Có khả năng sử dụng các thiết bị, dụng cụ đo lường.
Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có khả năng chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY BIA THẾ HỆ MỚI Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
Lương: 8-10 triệu. Tổng năm: 14-16 tháng lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY BIA THẾ HỆ MỚI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY BIA THẾ HỆ MỚI

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY BIA THẾ HỆ MỚI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 376 Nguyễn Thiện Thuật, Nhân Hòa, Mỹ Hào Hưng Yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-qc-thu-nhap-tren-10-trieu-toan-thoi-gian-tai-hung-yen-job241609
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 7 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình làm việc tại Hưng Yên thu nhập 14 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Đồng Nai Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA làm việc tại Hưng Yên thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA
Hạn nộp: 27/09/2025
Hưng Yên Còn 10 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/09/2025
Hưng Yên Còn 2 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần công nghệ và thiết bị VPM
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần công nghệ và thiết bị VPM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 18 Triệu
Công ty Cổ phần công nghệ và thiết bị VPM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Còn 13 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Còn 13 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH sản phẩm ISUN Việt Nam
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH sản phẩm ISUN Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH sản phẩm ISUN Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI BAOLIA làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI BAOLIA
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Sản xuất Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company làm việc tại Hưng Yên thu nhập 14 - 18 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company
14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Sản xuất Công Ty TNHH Anthony Innovations Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty TNHH Anthony Innovations Việt Nam
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH MITSUBISHI ELECTRIC FP AUTOMATION VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH MITSUBISHI ELECTRIC FP AUTOMATION VIỆT NAM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG BARETT làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 19 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG BARETT
15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI BAOLIA làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI BAOLIA
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Sản xuất Công ty TNHH Dorco Living Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Dorco Living Vina
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sản xuất Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 9 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap
8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG BARETT làm việc tại Hưng Yên thu nhập 17 - 21 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG BARETT
17 - 21 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Sản xuất Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 9 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap
8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bảo hiểm CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY BIA THẾ HỆ MỚI làm việc tại Hưng Yên thu nhập Từ 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY BIA THẾ HỆ MỚI
Trên 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH KWANG JIN VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH KWANG JIN VIỆT NAM
9 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sản xuất Công ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm & Bánh Kẹo Phạm Nguyên làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm & Bánh Kẹo Phạm Nguyên
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 30 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI BAOLIA làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI BAOLIA
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần sản xuất thời trang Dự Phát làm việc tại Hưng Yên thu nhập Từ 25 Triệu Công ty cổ phần sản xuất thời trang Dự Phát
Trên 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 14 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM
14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Sản xuất Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại SYSTECH làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại SYSTECH
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên thủ kho Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt làm việc tại Hòa Bình thu nhập 8 - 10 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 14 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM
14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH KWANG JIN VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH KWANG JIN VIỆT NAM
9 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bảo hiểm CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG MECO VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập Đến 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG MECO VIỆT NAM
Tới 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sản xuất Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại SYSTECH làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại SYSTECH
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Sản xuất Công ty Cổ phần Dệt Toàn Cầu làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty Cổ phần Dệt Toàn Cầu
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần nhựa Á Đông làm việc tại Hưng Yên thu nhập 35 - 50 Triệu Công ty cổ phần nhựa Á Đông
35 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH làm việc tại Hưng Yên thu nhập 30 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH
30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Sản xuất Công ty Cổ phần Dệt Toàn Cầu làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty Cổ phần Dệt Toàn Cầu
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH SEOUL SEMICONDUCTOR VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SEOUL SEMICONDUCTOR VINA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm