Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY BIA THẾ HỆ MỚI làm việc tại Hưng Yên thu nhập Từ 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY BIA THẾ HỆ MỚI
- Hưng Yên: 376 Nguyễn Thiện Thuật, Nhân Hòa, Mỹ Hào, Mỹ Hào
Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Từ 10 Triệu
Thực hiện kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu đầu vào, sản phẩm trong quá trình sản xuất và sản phẩm thành phẩm.
Sử dụng các thiết bị, dụng cụ đo lường để kiểm tra các thông số kỹ thuật của sản phẩm.
Phát hiện và báo cáo các lỗi, sai sót trong quá trình sản xuất.
Đề xuất các giải pháp để cải thiện chất lượng sản phẩm.
Thực hiện các báo cáo chất lượng theo định kỳ.
Tham gia vào các hoạt động cải tiến chất lượng.
Làm việc theo ca, tuân thủ các quy định về an toàn lao động.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm soát chất lượng (QC) là một lợi thế.
Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật.
Có khả năng sử dụng các thiết bị, dụng cụ đo lường.
Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có khả năng chịu được áp lực công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY BIA THẾ HỆ MỚI Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
Lương: 8-10 triệu. Tổng năm: 14-16 tháng lương
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY BIA THẾ HỆ MỚI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI