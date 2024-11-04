Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY BIA THẾ HỆ MỚI làm việc tại Hưng Yên thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: 376 Nguyễn Thiện Thuật, Nhân Hòa, Mỹ Hào, Mỹ Hào

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Thực hiện kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu đầu vào, sản phẩm trong quá trình sản xuất và sản phẩm thành phẩm.

Sử dụng các thiết bị, dụng cụ đo lường để kiểm tra các thông số kỹ thuật của sản phẩm.

Phát hiện và báo cáo các lỗi, sai sót trong quá trình sản xuất.

Đề xuất các giải pháp để cải thiện chất lượng sản phẩm.

Thực hiện các báo cáo chất lượng theo định kỳ.

Tham gia vào các hoạt động cải tiến chất lượng.

Làm việc theo ca, tuân thủ các quy định về an toàn lao động.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành kỹ thuật hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm soát chất lượng (QC) là một lợi thế.

Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật.

Có khả năng sử dụng các thiết bị, dụng cụ đo lường.

Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có khả năng chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY BIA THẾ HỆ MỚI Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Lương: 8-10 triệu. Tổng năm: 14-16 tháng lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY BIA THẾ HỆ MỚI

