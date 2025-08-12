Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Dorco Vina Co., Ltd làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 16 Triệu

Mức lương 10 - 16 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: KCN Phố Nối A, Văn Lâm, Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc

• Quản lý An toàn PCCC duy trì, lập kế hoạch bảo dưỡng , đào tạo , diễn tập , báo cáo định kỳ

• Quản lý đội PCCC cơ sở

• Giám sát PCCC trong thi công, đào tạo

• Quản lý các hồ sơ về PCCC

• Quản lý an ninh: bảo vệ , CCTV, sự cố an ninh, xây dựng qui định an ninh, cập nhật hồ sơ an ninh và báo cáo định kỳ

• Quản lý bếp ăn: giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm, hoạt động của bếp, tiêp nhận phản ánh

• Quản lý và cập nhật hồ sơ về nhà thầu bếp ăn

• Báo cáo nội bộ định kỳ quản lý bếp ăn hàng tháng

• Thực hiện các cuộc kiểm tra an toàn định kỳ.

• Đào tạo nhân viên về quy định và quy trình an toàn.

Yêu Cầu Công Việc

• 01 năm đến 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực HSE.

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành liên quan (Kỹ thuật, An toàn lao động, tin học).

• Có khả năng làm việc nhóm và độc lập.

• Chứng chỉ liên quan đến an toàn lao động là một lợi thế.

Tại Dorco Vina Co., Ltd

Cách Thức Ứng Tuyển

