Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA làm việc tại Hưng Yên thu nhập 20 - 50 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA
Mức lương
20 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên: Nghĩa Trụ, Văn Giang, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 20 - 50 Triệu
Lập kế hoạch kinh doanh, phát triển thị trường sản phẩm (màn hình LED, đèn sân khấu, thiết bị điều khiển...)
Quản lý, điều hành và huấn luyện đội ngũ kinh doanh, thúc đẩy doanh số
Trực tiếp xây dựng và phát triển quan hệ với các khách hàng lớn, đối tác chiến lược
Phối hợp với các bộ phận (mua hàng, kế toán, kỹ thuật) để triển khai dự án trọn gói
Nghiên cứu thị trường, đề xuất các giải pháp đột phá doanh thu
Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm thực chiến 3 năm trở lên ở vị trí Trưởng/Phó phòng kinh doanh hoặc tương đương
3 năm trở lên ở vị trí Trưởng/Phó phòng kinh doanh hoặc tương đương
Am hiểu về kinh doanh thiết bị điện tử, LED, sân khấu, hoặc có kinh nghiệm ngành B2B là lợi thế
Kỹ năng lãnh đạo, đàm phán, giao tiếp xuất sắc
Tinh thần bứt phá, chịu được áp lực cao về mục tiêu doanh số
Ưu tiên ứng viên sử dụng được tiếng Trung hoặc tiếng Anh giao tiếp
3 năm trở lên ở vị trí Trưởng/Phó phòng kinh doanh hoặc tương đương
Am hiểu về kinh doanh thiết bị điện tử, LED, sân khấu, hoặc có kinh nghiệm ngành B2B là lợi thế
Kỹ năng lãnh đạo, đàm phán, giao tiếp xuất sắc
Tinh thần bứt phá, chịu được áp lực cao về mục tiêu doanh số
Ưu tiên ứng viên sử dụng được tiếng Trung hoặc tiếng Anh giao tiếp
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản:
Thưởng doanh số:
Thưởng tháng 13, thưởng theo kết quả kinh doanh
BHXH, BHYT đầy đủ sau thử việc
Cơ hội công tác nước ngoài, tiếp xúc đối tác lớn
Môi trường năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến
Thưởng doanh số:
Thưởng tháng 13, thưởng theo kết quả kinh doanh
BHXH, BHYT đầy đủ sau thử việc
Cơ hội công tác nước ngoài, tiếp xúc đối tác lớn
Môi trường năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI