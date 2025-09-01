Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA làm việc tại Hưng Yên thu nhập 20 - 50 Triệu

Mức lương 20 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Nghĩa Trụ, Văn Giang, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

Lập kế hoạch kinh doanh, phát triển thị trường sản phẩm (màn hình LED, đèn sân khấu, thiết bị điều khiển...)

Quản lý, điều hành và huấn luyện đội ngũ kinh doanh, thúc đẩy doanh số

Trực tiếp xây dựng và phát triển quan hệ với các khách hàng lớn, đối tác chiến lược

Phối hợp với các bộ phận (mua hàng, kế toán, kỹ thuật) để triển khai dự án trọn gói

Nghiên cứu thị trường, đề xuất các giải pháp đột phá doanh thu

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm thực chiến 3 năm trở lên ở vị trí Trưởng/Phó phòng kinh doanh hoặc tương đương

3 năm trở lên ở vị trí Trưởng/Phó phòng kinh doanh hoặc tương đương

Am hiểu về kinh doanh thiết bị điện tử, LED, sân khấu, hoặc có kinh nghiệm ngành B2B là lợi thế

Kỹ năng lãnh đạo, đàm phán, giao tiếp xuất sắc

Tinh thần bứt phá, chịu được áp lực cao về mục tiêu doanh số

Ưu tiên ứng viên sử dụng được tiếng Trung hoặc tiếng Anh giao tiếp

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản:

Thưởng doanh số:

Thưởng tháng 13, thưởng theo kết quả kinh doanh

BHXH, BHYT đầy đủ sau thử việc

Cơ hội công tác nước ngoài, tiếp xúc đối tác lớn

Môi trường năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin