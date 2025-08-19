Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 19/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM

Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Yên Lịch, Dân Tiến, Khoái Châu, Khoái Châu, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Thực hiện việc nhập kho, xuất kho nguyên liệu, vật tư theo yêu cầu
Kết hợp với bộ phận QC kiểm tra số lượng, mẫu mã, chủng loại nguyên liệu vật tư theo chứng từ xuất hàng của nhà cung cấp
Chịu trách nhiệm dỡ hàng, phân loại, sắp xếp nhập hàng vào kho vật tư theo đúng layout, vị trí quy định, hiển thị rõ ràng
Tiếp nhận phiếu yêu cầu xuất vật tư từ các bộ phận: kiểm tra, soạn và xuất hàng cho các bộ phận yêu cầu
Theo dõi cập nhật số liệu Nhập-xuất-tồn hàng ngày trên file Excel
Hàng ngày gửi báo cáo Nhập-xuất-tồn cho bộ phận mua hàng để có kế hoạch nhập vật tư về nhà máy
Hàng ngày gửi file dữ liệu Nhập-xuất-tồn cho bộ phận kế toán để hạch toán lên phần mềm Misa
Cuối tuần, cuối tháng thực hiện kiểm kê vật tư tồn tại các tổ sản xuất, báo cáo cho bộ phận mua hàng để tính định mức sử dụng vật tư sản xuất
Hàng tháng đối chiếu công nợ với bộ phận kế toán

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành kinh tế, kế toán, quản trị
Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm quản lý kho
Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, sắp xếp công việc
Kỹ năng lắng nghe, giao tiếp tốt
Kỹ năng xử lý tình huống
Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm
Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là excel

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

1. Phúc lợi
- Tiền thưởng các ngày lễ theo quy định
- Thưởng Tết âm lịch
- Thưởng đột xuất khác
- Tiền thưởng, phúc lợi cơ bản/bổ sung theo quy định, như sau:
+ Phúc lợi Tết âm lịch (quà): Trị giá 500,000 VNĐ
+ Thưởng các ngày Lễ, Tết: 250,000 - 500,000 VNĐ
+ Sinh nhật, 8/3, 1/6, Trung thu, 20/10: 200,000 VNĐ
+ Kết hôn: 1,000,000 VNĐ
+ CBCNV nữ sinh con hoặc vợ CBCNV nam sinh con: 500,000 VNĐ
+ Phúc lợi thăm hỏi ốm đau, tai nạn (bản thân, tứ thân phụ mẫu, con): Từ 300,000 - 1,000,000 VNĐ
+ Thăm viếng khi tử tuất (bản thân, tứ thân phụ mẫu, con): Từ 1,000,000 - 5,000,000 VNĐ
+ Con của CBCNV đạt thành tích cao trong học tập: Từ 300,000 - 1,700,000 VNĐ
2. Phúc lợi khác:
+ Xem xét Điều chỉnh tăng lương cứng 01 lần/năm hoặc đột xuất
+ Được đào tạo nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ
+ Được tham gia BHXH
+ Phụ cấp hỗ trợ ăn trưa, thâm niên, hỗ trợ chi phí công tác khi phát sinh
+ Nghỉ phép năm
+ Nghỉ mát, du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5 CT1, Tòa nhà Bắc Hà C14, Phố Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

