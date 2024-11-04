Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN BẾP HOA SEN NHƯ KHUÊ làm việc tại Long An thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: xưởng 4.01 NXCT, Lô L2, đường Long Hậu - Hiệp Phước, KCN Long Hậu, xã Long Hậu, Cần Giuộc

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Duy trì, xem xét và cải tiến hệ thống quản lý, đảm bảo chất lượng của công ty phù hợp với các tiêu chuẩn hiện có và pháp luật

Đảm bảo HACCP, các chương trình tiên quyết trong công ty được duy trì và tuân thủ, đảm bảo sản phẩm sản xuất ra đạt chất lượng và tiêu chuẩn theo yêu cầu

Phối hợp với các bộ phận liên quan đánh giá quy trình sản xuất sản phẩm mới

Trao đổi với RD về việc thiết lập các tiêu chuẩn cho nguyên liệu, bao bì và thành phẩm

Lập kế hoạch đánh giá và tiến hành đánh giá nội nội bộ theo định kỳ. Theo dõi tiến độ đánh giá và chỉnh sửa sau đánh giá nội bộ.

Phối hợp với các bộ phận về giải quyết và xử lý các sự cố, khiếu nại khách hàng, sự không phù hợp của sản phẩm và nguyên liệu. Điều tra nguyên nhân và đưa ra các đề xuất giải quyết.

Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và tiếp đón các đoàn đánh giá tại công ty. Lên kế hoạch chỉnh sửa và hoàn thiện tài liệu sau khi đánh giá

Quản lý hồ sơ, tài liệu có liên quan.

Hỗ trợ công việc khác có liên quan đến quy trình quản lý hệ thống chất lượng theo yêu cầu

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn: Đại học Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sinh học

Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh trung bình, đọc, viết tốt

Trình độ tin học: Word, Excel, PowerPoint tốt

Có kinh nghiệm về các chứng nhận HACCP, ISO 22000, FSSC 22000

Không có các bệnh truyễn nhiễm lây qua thực phẩm

Các kỹ năng mềm và yêu cầu khác (nếu có):

Kỹ năng quản lý công việc và bản thân

Kỹ năng xử lý sự cố nhanh chóng

Kỹ năng tổng hợp và báo cáo

Kỹ năng lập kế hoạch

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, thuyết trình, quản lý thời gian

Tính cách:

Cẩn thận, tỉ mỉ, thẳng thắn, trung thực.

Chăm chỉ, cầu tiến, sự nhẫn nại, kiên nhẫn trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẾP HOA SEN NHƯ KHUÊ Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng tháng 13, thưởng lễ, tết

Du lịch/ nghỉ mát hằng năm

Bảo hiểm tai nạn 24h.

Sinh nhật, hiếu hỉ,...theo chế độ công ty

Nghỉ phép năm 12 phép/năm

BHXH theo luật (bao gồm thời gian thử việc)

Thu nhập thỏa thuận

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẾP HOA SEN NHƯ KHUÊ

