Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH MTV ANT FARM làm việc tại Long An thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: Bến Lức, Huyện Bến Lức

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

- Thiết lập, xây dựng hệ thống Quản lý chất lượng: FSFC, HACCP, ISO.... cho công ty bao gồm: các quy trình hướng dẫn công việc cụ thể, các biểu mẫu quản lý chất lương,...

- Đánh giá nội bộ hệ thống chất lượng.

- Tham gia các hoạt động cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.

- Phối hợp QC để giám sát các công đoạn kiểm định.

- Quản lý hồ sơ và các chứng nhận năng lực theo quy trình.

- Tiếp Đoàn đánh giá và hoàn thiện hồ sơ.

- Hỗ trợ huấn luyện, đào tạo về cách áp dụng những hệ thống và tiêu chuẩn chất lượng theo quy trình.

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ và chứng chỉ: CĐ, ĐH các chuyên ngành Công nghệ thực phẩm, Bảo quản sau thu hoạch, có kinh nghiệm và kiến thức về các tiêu chuẩn xuất khẩu của ngành nông nghiệp.

- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm

- Kiến thức về ngành nông nghiệp, trái cây; Các tiêu chuẩn chất lượng; các chứng chỉ về Nông nghiệp.

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng, tổ chức, sắp xếp, soạn thảo

- Tiếng anh cơ bản (có thể đọc tài liệu) đáp ứng đảm bảo cho công việc.

- Sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng.

- Trung thực, nhiệt tình, cẩn thận, có khả năng phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin.

Tại CÔNG TY TNHH MTV ANT FARM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian thử việc: 2 tháng

- Thời gian làm việc: 8h00 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7

- Chính sách thưởng Lễ, Tết, Thưởng Tháng 13 + Thâm niên...

- Tham gia BHXH +BHYT + BHTN + Công Đoàn theo quy định.

- Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, sáng tạo, nhiều cơ hội thăng tiến.

- Khám sức khỏe hàng năm, du lịch, team building, sinh nhật...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV ANT FARM

