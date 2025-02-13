Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT làm việc tại Long An thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Nhân viên quản lý chất lượng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: Lô F1

- F20, đường số 10, CCN Hải Sơn, Đức Hòa Đông, Đức Hòa, Long An, Đức Hoà, Huyện Đức Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Ưu tiên ứng viên từng làm QC trong ngành hàng điện gia dụng, điện lạnh như: ghế massage, thiết bị nhà bếp, máy chạy bộ, máy lọc nước, máy lạnh...

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, từ 18 - 30 tuổi
- Có Chuyên môn về: Quản lý chất lượng điện lạnh, điện cơ, điện tử (biết về board mạch, motor,...
- Hiểu biết về tiêu chuẩn kĩ thuật/ chất lượng sản phẩm
- Am hiểu, nắm vững các quy trình kiểm tra chất lượng từ nguyên vật liệu đầu vào đến sản phẩm hoàn thiện.
- Khả năng phát hiện lỗi và đưa ra giải pháp cải tiến quy trình sản xuất.
- Có khả năng quản lí công việc, chịu áp lực
- Thành thạo tin học Văn phòng

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo kỹ năng chăm sóc khách hàng, nghiệp vụ và sản phẩm trong công ty
Công ty hỗ trợ cơm trưa tại Nhà máy
12 ngày phép hưởng lương/năm khi trở thành nhân viên chính thức
Được tham gia các chương trình du lịch, team building
Được nghỉ các ngày Lễ, Tết trong năm theo quy định.
Được đào tạo về sản phẩm nếu chưa có kinh nghiệm.
Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định
Quà mừng bản thân kết hôn (trị giá hiện kim) đối với NV chính thức;
Chúc mừng CBNV sinh con (áp dụng cho nam & nữ) đối với NV chính thức
Chính sách chăm sóc sức khỏe lao động và đời sống CBCNV như : khám sức khỏe định kỳ...;
Chính sách ốm đau nằm viện, hiếu hỷ áp dụng theo quy định của Luật và được nhận thêm hiện kim từ Công ty
Được hưởng ưu đãi khi mua hàng là sản phẩm của Công ty chiết khấu lên đến 60%: Quạt làm mát hơi nước, Máy lọc nước, Ghế massage, Máy chạy bộ, Thiết bị massage nhỏ,...
Được xem xét tăng lương hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12, Tòa nhà PICO, Số 20 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

