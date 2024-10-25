Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN BẾP HOA SEN NHƯ KHUÊ làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẾP HOA SEN NHƯ KHUÊ
- Long An: xưởng 4.01 NXCT, Lô L2, đường Long Hậu
- Hiệp Phước, KCN Long Hậu, xã Long Hậu, Cần Giuộc
Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận
Duy trì, xem xét và cải tiến hệ thống quản lý, đảm bảo chất lượng của công ty phù hợp với các tiêu chuẩn hiện có và pháp luật
Đảm bảo HACCP, các chương trình tiên quyết trong công ty được duy trì và tuân thủ, đảm bảo sản phẩm sản xuất ra đạt chất lượng và tiêu chuẩn theo yêu cầu
Phối hợp với các bộ phận liên quan đánh giá quy trình sản xuất sản phẩm mới
Trao đổi với RD về việc thiết lập các tiêu chuẩn cho nguyên liệu, bao bì và thành phẩm
Lập kế hoạch đánh giá và tiến hành đánh giá nội nội bộ theo định kỳ. Theo dõi tiến độ đánh giá và chỉnh sửa sau đánh giá nội bộ.
Phối hợp với các bộ phận về giải quyết và xử lý các sự cố, khiếu nại khách hàng, sự không phù hợp của sản phẩm và nguyên liệu. Điều tra nguyên nhân và đưa ra các đề xuất giải quyết.
Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và tiếp đón các đoàn đánh giá tại công ty. Lên kế hoạch chỉnh sửa và hoàn thiện tài liệu sau khi đánh giá
Quản lý hồ sơ, tài liệu có liên quan.
Hỗ trợ công việc khác có liên quan đến quy trình quản lý hệ thống chất lượng theo yêu cầu
Duy trì, xem xét và cải tiến hệ thống quản lý, đảm bảo chất lượng của công ty phù hợp với các tiêu chuẩn hiện có và pháp luật
Đảm bảo HACCP, các chương trình tiên quyết trong công ty được duy trì và tuân thủ, đảm bảo sản phẩm sản xuất ra đạt chất lượng và tiêu chuẩn theo yêu cầu
Phối hợp với các bộ phận liên quan đánh giá quy trình sản xuất sản phẩm mới
Trao đổi với RD về việc thiết lập các tiêu chuẩn cho nguyên liệu, bao bì và thành phẩm
Lập kế hoạch đánh giá và tiến hành đánh giá nội nội bộ theo định kỳ. Theo dõi tiến độ đánh giá và chỉnh sửa sau đánh giá nội bộ.
Phối hợp với các bộ phận về giải quyết và xử lý các sự cố, khiếu nại khách hàng, sự không phù hợp của sản phẩm và nguyên liệu. Điều tra nguyên nhân và đưa ra các đề xuất giải quyết.
Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và tiếp đón các đoàn đánh giá tại công ty. Lên kế hoạch chỉnh sửa và hoàn thiện tài liệu sau khi đánh giá
Quản lý hồ sơ, tài liệu có liên quan.
Hỗ trợ công việc khác có liên quan đến quy trình quản lý hệ thống chất lượng theo yêu cầu
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ chuyên môn: Đại học Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sinh học
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh trung bình, đọc, viết tốt
Trình độ tin học: Word, Excel, PowerPoint tốt
Có kinh nghiệm về các chứng nhận HACCP, ISO 22000, FSSC 22000
Không có các bệnh truyễn nhiễm lây qua thực phẩm
Các kỹ năng mềm và yêu cầu khác (nếu có):
Kỹ năng quản lý công việc và bản thân Kỹ năng xử lý sự cố nhanh chóng Kỹ năng tổng hợp và báo cáo Kỹ năng lập kế hoạch Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, thuyết trình, quản lý thời gian
Kỹ năng quản lý công việc và bản thân
Kỹ năng xử lý sự cố nhanh chóng
Kỹ năng tổng hợp và báo cáo
Kỹ năng lập kế hoạch
Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, thuyết trình, quản lý thời gian
Tính cách:
Cẩn thận, tỉ mỉ, thẳng thắn, trung thực. Chăm chỉ, cầu tiến, sự nhẫn nại, kiên nhẫn trong công việc.
Cẩn thận, tỉ mỉ, thẳng thắn, trung thực.
Chăm chỉ, cầu tiến, sự nhẫn nại, kiên nhẫn trong công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẾP HOA SEN NHƯ KHUÊ Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng tháng 13, thưởng lễ, tết
Du lịch/ nghỉ mát hằng năm
Bảo hiểm tai nạn 24h.
Sinh nhật, hiếu hỉ,...theo chế độ công ty
Nghỉ phép năm 12 phép/năm
BHXH theo luật (bao gồm thời gian thử việc)
Thu nhập thỏa thuận
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẾP HOA SEN NHƯ KHUÊ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI