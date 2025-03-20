Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH TM & SX Tân Hùng Cơ làm việc tại Long An thu nhập 12 - 17 USD

Công Ty TNHH TM & SX Tân Hùng Cơ
Ngày đăng tuyển: 20/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/04/2025
Nhân viên quản lý chất lượng

Mức lương
12 - 17 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Long An: Lô C12, Cụm CN Nhựa Đức Hòa, H. Đức Hòa, Tỉnh Long An.

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương 12 - 17 USD

Mô tả công việc:
- Đảm bảo hệ thống chất lượng được hoạt động đạt mục tiêu chất lượng trong toàn hệ thống công ty.
- Đảm bảo mỗi nhân viên trong sản xuất đều hiểu và biết cách tự kiểm soát chất lượng mỗi công đoạn đang đảm nhận.
- Đảm bảo các mục tiêu phòng đạt chỉ tiêu Công ty giao.
- Đánh giá KPI của từng nhân viên thuộc phòng hàng tháng.
- Đảm bảo TS/CCDC được cấp phát trong toàn bộ phận không thất thoát và thiết bị của phòng, phục vụ công việc luôn trong tư thế sẵn sàng hoạt động chính xác, đạt chất lượng.
- Thường xuyên đánh giá việc nhân viên tuân thủ thực hiện đúng phương pháp kiểm tra và đánh giá chất lượng.
- Phối hợp với các phòng ban xây dựng các qui trình, qui chuẩn chất lượng trong toàn hệ thống công ty.
- Phân bổ nhân lực đảm nhiệm các công việc thuộc phòng
- Đảm bảo biến động nhân sự phòng đạt chỉ tiêu biến động của công ty giao trong mỗi năm.
- Thiết kế và tiến hành kiểm tra chất lượng sản phẩm phù hợp với quy trình tiêu chuẩn , ghi lại những quan sát và phát hiện;
- Lưu trữ tất cả các dữ liệu và kết quả kiểm tra một cách chính xác , ở định dạng quy định(bằng văn bản và trên hệ thống máy tính ).
- Quản lý đào tạo bộ phận kiểm ta chất lượng & các bộ phận khác liên quan đến sản xuất;
- Đánh giá chất lượng sản phẩm, dịch vụ cung ứng của cty tại mỗi bộ phận hàng tháng.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH TM & SX Tân Hùng Cơ

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 7-9-11-13 Đường 53A, P.Tân Tạo, Q. Bình Tân

