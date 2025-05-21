Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SV QUỐC TẾ làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SV QUỐC TẾ
- Nghệ An: Đông Xuân, Quỳnh Thắng, Quỳnh Lưu, Huyện Quỳnh Lưu
Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận
Kiểm tra số lượng, chất lượng nguyên liệu xuất và nhập vào kho
Làm phiếu kiểm tra và lưu hồ sơ, nhập số liệu
Phân tích đánh giá thành phần nguyên liệu
Lập phương pháp kiểm tra (bao bì, nguyên liệu, thành phẩm)
Lập báo cáo về sự không phù hợp xảy ra trong quá trình kiểm tra (có thể đề xuất hoặc sáng kiến cải thiện nâng cao chất lượng công việc)
Kiểm tra đảm bảo chất lương bao bì, mẫu mã đóng gói
Kiểm tra chất lượng thành phẩm, bán thành phẩm
Kiểm soát và lưu hồ sơ số lô, lưu thành phẩm theo quy định
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức am hiểu về thành phần dinh dưỡng, các chất phụ gia sử dụng trong chăn nuôi
Địa chỉ làm việc: Làm việc tại Nhà máy sản xuất: Thôn Đông Xuân, Quỳnh Thắng, Quỳnh Lưu, Nghệ An;
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 – thứ 6 và 02 thứ 7 hàng tháng.
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SV QUỐC TẾ Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, nghỉ lễ, phép theo quy định của Luật lao động.
Toàn bộ chi phí công tác do công ty chi trả
Phép năm: 12 ngày nghỉ phép năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SV QUỐC TẾ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
