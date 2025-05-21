Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SV QUỐC TẾ làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SV QUỐC TẾ
Ngày đăng tuyển: 21/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/06/2025
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SV QUỐC TẾ

Nhân viên quản lý chất lượng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SV QUỐC TẾ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nghệ An: Đông Xuân, Quỳnh Thắng, Quỳnh Lưu, Huyện Quỳnh Lưu

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra số lượng, chất lượng nguyên liệu xuất và nhập vào kho
Làm phiếu kiểm tra và lưu hồ sơ, nhập số liệu
Phân tích đánh giá thành phần nguyên liệu
Lập phương pháp kiểm tra (bao bì, nguyên liệu, thành phẩm)
Lập báo cáo về sự không phù hợp xảy ra trong quá trình kiểm tra (có thể đề xuất hoặc sáng kiến cải thiện nâng cao chất lượng công việc)
Kiểm tra đảm bảo chất lương bao bì, mẫu mã đóng gói
Kiểm tra chất lượng thành phẩm, bán thành phẩm
Kiểm soát và lưu hồ sơ số lô, lưu thành phẩm theo quy định

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu: Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm, chăn nuôi, thú y hoặc các chuyên ngành khác liên quan.
Có kiến thức am hiểu về thành phần dinh dưỡng, các chất phụ gia sử dụng trong chăn nuôi
Địa chỉ làm việc: Làm việc tại Nhà máy sản xuất: Thôn Đông Xuân, Quỳnh Thắng, Quỳnh Lưu, Nghệ An;
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 – thứ 6 và 02 thứ 7 hàng tháng.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SV QUỐC TẾ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thoả thuận(Deal theo năng lực)
Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, nghỉ lễ, phép theo quy định của Luật lao động.
Toàn bộ chi phí công tác do công ty chi trả
Phép năm: 12 ngày nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SV QUỐC TẾ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SV QUỐC TẾ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SV QUỐC TẾ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: VP: Số 49, ngõ 35, D.Đặng Thai Mai, P.Quảng An, Q.Tây Hồ, Hà Nội. Nhà Máy: Đông Xuân, Quỳnh Thắng, Quỳnh Lưu, Nghệ An áy:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

