Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng Công ty TNHH Sáng tạo và Sản xuất ADZ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

Mức lương 8 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án thi công xây dựng Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

- Tiếp nhận thông tin từ Khách hàng;

- Lập hồ sơ quản lý chất lượng công trình, lên kế hoạch sản xuất, thi công lắp đặt.

- Phụ trách quản lý giám sát các công tác thi công, lắp đặt hoàn thiện nội ngoại thất các công trình

- Phối hợp làm việc với bộ phận thiết kế đảm bảo dự án được thi công với tính kỹ-mỹ thuật cao nhất, thông nhất bàn bạc giải quyết các vướng mắc/ điều chỉnh trên công trường.

- Thường xuyên, liên tục đôn đốc xưởng/nhà thầu và các tổ đội thi công đúng tiến độ đã được Khách hàng xác nhận

- Bàn giao - nghiệm thu công trình

- Thanh lý hợp đồng, lưu chứng từ của công trình

- Lên kế hoạch giám sát bảo hành công trình

- Chốt công nợ và đôn đốc công nợ với Khách hàng.

Yêu Cầu Công Việc

- Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm, đam mê, tâm huyết cao với công việc, có tinh thần tập thể và vì mục tiêu chung

- Có kỹ năng làm việc độc lập, kỹ năng giao tiếp tốt.

- Gắn bó, làm việc lâu dài

Tại Công ty TNHH Sáng tạo và Sản xuất ADZ Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

- Lương theo năng lực làm việc, từ 8tr-13tr

- Có cơ hội nâng cao thu nhập không hạn chế tùy theo năng lực, hiệu quả công việc và sự cống hiến đối với công ty.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.

- Được hưởng các chính sách phúc lợi, nghỉ lễ, tết, du lịch, lương tháng 13, thưởng doanh số theo quy định của công ty.

- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sáng tạo và Sản xuất ADZ

