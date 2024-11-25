Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng Công ty TNHH Sáng tạo và Sản xuất ADZ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng Công ty TNHH Sáng tạo và Sản xuất ADZ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

Công ty TNHH Sáng tạo và Sản xuất ADZ
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
Công ty TNHH Sáng tạo và Sản xuất ADZ

Quản lý dự án thi công xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý dự án thi công xây dựng Tại Công ty TNHH Sáng tạo và Sản xuất ADZ

Mức lương
8 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án thi công xây dựng Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

- Tiếp nhận thông tin từ Khách hàng;
- Lập hồ sơ quản lý chất lượng công trình, lên kế hoạch sản xuất, thi công lắp đặt.
- Phụ trách quản lý giám sát các công tác thi công, lắp đặt hoàn thiện nội ngoại thất các công trình
- Phối hợp làm việc với bộ phận thiết kế đảm bảo dự án được thi công với tính kỹ-mỹ thuật cao nhất, thông nhất bàn bạc giải quyết các vướng mắc/ điều chỉnh trên công trường.
- Thường xuyên, liên tục đôn đốc xưởng/nhà thầu và các tổ đội thi công đúng tiến độ đã được Khách hàng xác nhận
- Bàn giao - nghiệm thu công trình
- Thanh lý hợp đồng, lưu chứng từ của công trình
- Lên kế hoạch giám sát bảo hành công trình
- Chốt công nợ và đôn đốc công nợ với Khách hàng.

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm, đam mê, tâm huyết cao với công việc, có tinh thần tập thể và vì mục tiêu chung
- Có kỹ năng làm việc độc lập, kỹ năng giao tiếp tốt.
- Gắn bó, làm việc lâu dài

Tại Công ty TNHH Sáng tạo và Sản xuất ADZ Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
- Lương theo năng lực làm việc, từ 8tr-13tr
- Có cơ hội nâng cao thu nhập không hạn chế tùy theo năng lực, hiệu quả công việc và sự cống hiến đối với công ty.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
- Được hưởng các chính sách phúc lợi, nghỉ lễ, tết, du lịch, lương tháng 13, thưởng doanh số theo quy định của công ty.
- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Sáng tạo và Sản xuất ADZ

Công ty TNHH Sáng tạo và Sản xuất ADZ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Nhà C8 Ngõ 4 Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

