Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỜI TRANG NAM PHƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỜI TRANG NAM PHƯƠNG
Mức lương
8 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số nhà 33 ngõ 102 Khuất Duy Tiến, Phương Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 8 - 13 Triệu
Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Ưu tiên ứng viên từng làm trong lĩnh vực thời trang, agency truyền thông – quảng cáo hoặc công ty sản xuất.
Sáng tạo: Khả năng sáng tạo mạnh mẽ, có khả năng nắm bắt tốt các xu hướng trên nền tảng MXH
Sáng tạo
Giao tiếp: Kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và văn bản xuất sắc để tạo nội dung video thu hút.
Giao tiếp
Linh hoạt: Khả năng thích ứng nhanh trong môi trường mạng xã hội có nhịp độ thay đổi nhanh.
Linh hoạt
Ưu tiên ứng viên từng làm trong lĩnh vực thời trang, agency truyền thông – quảng cáo hoặc công ty sản xuất.
Sáng tạo: Khả năng sáng tạo mạnh mẽ, có khả năng nắm bắt tốt các xu hướng trên nền tảng MXH
Sáng tạo
Giao tiếp: Kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và văn bản xuất sắc để tạo nội dung video thu hút.
Giao tiếp
Linh hoạt: Khả năng thích ứng nhanh trong môi trường mạng xã hội có nhịp độ thay đổi nhanh.
Linh hoạt
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỜI TRANG NAM PHƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 8-13 triệu/tháng + thưởng.
Cơ hội phát triển nghề nghiệp trong đội ngũ năng động, sáng tạo.
Được tham gia các khóa học, đào tạo chuyên môn.
Tham gia BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định của Nhà nước.
Team building, du xuân, hàng năm; Thưởng sinh nhật, thưởng Lễ Tết, 20/10, 08/03,..
Thưởng theo kết quả kinh doanh (tháng 13...)
Cơ hội phát triển nghề nghiệp trong đội ngũ năng động, sáng tạo.
Được tham gia các khóa học, đào tạo chuyên môn.
Tham gia BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định của Nhà nước.
Team building, du xuân, hàng năm; Thưởng sinh nhật, thưởng Lễ Tết, 20/10, 08/03,..
Thưởng theo kết quả kinh doanh (tháng 13...)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỜI TRANG NAM PHƯƠNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI