Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỜI TRANG NAM PHƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

Mức lương 8 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số nhà 33 ngõ 102 Khuất Duy Tiến, Phương Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Ưu tiên ứng viên từng làm trong lĩnh vực thời trang, agency truyền thông – quảng cáo hoặc công ty sản xuất.

Sáng tạo: Khả năng sáng tạo mạnh mẽ, có khả năng nắm bắt tốt các xu hướng trên nền tảng MXH

Giao tiếp: Kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và văn bản xuất sắc để tạo nội dung video thu hút.

Linh hoạt: Khả năng thích ứng nhanh trong môi trường mạng xã hội có nhịp độ thay đổi nhanh.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỜI TRANG NAM PHƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 8-13 triệu/tháng + thưởng.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp trong đội ngũ năng động, sáng tạo.

Được tham gia các khóa học, đào tạo chuyên môn.

Tham gia BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định của Nhà nước.

Team building, du xuân, hàng năm; Thưởng sinh nhật, thưởng Lễ Tết, 20/10, 08/03,..

Thưởng theo kết quả kinh doanh (tháng 13...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỜI TRANG NAM PHƯƠNG

