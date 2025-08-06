Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH B.H.N làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu

Mức lương 8 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số DP - 18 Parc2, , Đường Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Nhà Bè, Huyện Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

Lập hoá đơn GTGT, lên tờ khai thuế, thiết lập bảo cáo thuế theo quý, theo năm

Làm việc với ngân hàng, nộp tiền, chuyển tiền trong nước và nước ngoài

Quyết toán thuế TNDN, TNCN.

Tăng giảm BHXH, tăng giảm hợp đồng lao động

Báo cáo nội bộ thu chi, chấm công, tính lương cho nhân viên

Theo dõi hàng tồn kho đối chiếu với kho, công nợ, chi phí khấu hao

Sử dụng phần mềm kế toán misa, Smart kiểm tra chứng từ, lên sổ sách

Lưu trữ tài liệu, hoá đơn, chứng từ công ty

Theo sự chỉ đạo của ban giám đốc

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, Đại học chuyên ngành kế toán, chứng chỉ nghiệp vụ kế toán

Kinh nghiệm làm việc 1 năm trở lên

Trung thực

Năng động, chăm chỉ

Nữ dưới 40 tuổi

Tại Công ty TNHH B.H.N Thì Được Hưởng Những Gì

Được xét tăng lương theo định kỳ hoặc theo năng lực không giới hạn thời gian.

Tháng lương thứ 13, ... theo chế độ của Công ty.

Được tham gia các khóa đào tạo theo lĩnh vực chuyên môn của Tổng công ty ở trong nước và nước ngoài.

Đóng BHXH, BHYT, BHTN và hưởng các chế độ chỉ phép theo quy định của Nhà nước.

Phụ cấp cơm trưa 35,000 đồng/ ngày làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH B.H.N

