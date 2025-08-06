Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH B.H.N làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH B.H.N
- Hồ Chí Minh: Số DP
- 18 Parc2, , Đường Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Nhà Bè, Huyện Nhà Bè
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 13 Triệu
Lập hoá đơn GTGT, lên tờ khai thuế, thiết lập bảo cáo thuế theo quý, theo năm
Làm việc với ngân hàng, nộp tiền, chuyển tiền trong nước và nước ngoài
Quyết toán thuế TNDN, TNCN.
Tăng giảm BHXH, tăng giảm hợp đồng lao động
Báo cáo nội bộ thu chi, chấm công, tính lương cho nhân viên
Theo dõi hàng tồn kho đối chiếu với kho, công nợ, chi phí khấu hao
Sử dụng phần mềm kế toán misa, Smart kiểm tra chứng từ, lên sổ sách
Lưu trữ tài liệu, hoá đơn, chứng từ công ty
Theo sự chỉ đạo của ban giám đốc
Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm làm việc 1 năm trở lên
Trung thực
Năng động, chăm chỉ
Nữ dưới 40 tuổi
Tại Công ty TNHH B.H.N Thì Được Hưởng Những Gì
Tháng lương thứ 13, ... theo chế độ của Công ty.
Được tham gia các khóa đào tạo theo lĩnh vực chuyên môn của Tổng công ty ở trong nước và nước ngoài.
Đóng BHXH, BHYT, BHTN và hưởng các chế độ chỉ phép theo quy định của Nhà nước.
Phụ cấp cơm trưa 35,000 đồng/ ngày làm việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH B.H.N
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI