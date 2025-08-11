Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP LEVA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP LEVA
Ngày đăng tuyển: 11/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/09/2025
Nhân viên vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP LEVA

Mức lương
8 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: vị trí tuỳ thuộc theo dự án có thể được điều động., Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

Dưới sự phân công và giám sát của Trưởng bộ Phận, Chỉ Huy Trưởng Công Trình/Giám Đốc Dự Án, thực hiện các công việc giám sát hạng mục thi công bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:
• Kiểm tra biện pháp thi công của nhà thầu phụ, đánh giá rủi ro và duyệt biện pháp thi công.
• Giám sát, kiểm soát công việc thi công tại công trường. Nhắc nhở và tạm dừng công tác thi công khi phát hiện vi phạm về quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng hoặc các vấn đề liên quan an toàn và các bản vẽ thiết kế / biện pháp thi công đã được duyệt.
• Cập nhật báo cáo ngày, báo cáo tuần, sổ nhật ký công trình.
• Quản lý và cung cấp thiết bị / vật tư cho nhà thầu phụ lắp đặt.
• Nghiệm thu và kiểm soát chất lượng thi công theo hồ sơ chất lượng và thiết kế, xác nhận khối lượng thi công của nhà thầu phụ.
• Chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu và tham gia quá trình nghiệm thu với khách hàng/ chủ đầu tư.
• Đôn đốc và kiểm soát tiến độ thi công của nhà thầu phụ theo kế hoạch đã phê duyệt.
• Đo đạc, kiểm tra thử nghiệm các thiết bị, hệ thống điện trước khi đóng điện.
• Vận hành thử nghiệm, kiểm tra, bảo trì và bảo dưỡng hệ thống.
• Hướng dẫn, đào tạo vận hành và bảo dưỡng cho team dự án / khách hàng.
• Phản hồi kiến nghị sửa đổi phương án thiết kế phù hợp với thực tế thi công (nếu có). Tham gia, đóng góp ý kiến xây dựng các nội quy, biện pháp thi công và các tài liệu, văn bản khác có liên quan
• Tham gia và hoàn thành các hoạt động đào tạo từ phòng ban.

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Điện - Điện Tử, Năng lượng tái tạo
• Giới tính: Nam, tuổi từ 22-27
• Hiểu biết về các thiết bị điện: máy cắt, máy biến áp, bộ nghịch lưu, ... các tiêu chuẩn trong ngành điện: IEC, TCVN, ...
• Có kinh nghiệm về quản lý và giám sát trong công việc là một lợi thế.
• Đọc hiểu tài liệu Tiếng Anh, làm việc theo nhóm tốt
• Thành thạo Microsoft Office, Auto CAD
• Trung thực, tin cậy và chuyên nghiệp.
• Cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP LEVA Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo sâu về chuyên môn cho công việc được giao.
Hiểu được cách một dự án được hình thành và triển khai thực tế.
Có cơ hội được làm việc và học tập từ các tập đoàn hàng đầu trên thế giới thông qua dự án.
Được nghỉ phép 12 ngày/năm; nhân viên mới tính theo số tháng thực tế làm việc tại công ty.
Được nghỉ các ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định của Nhà nước.
Tham gia BHYT, BHXH và BHTN theo quy định của Nhà nước.
Thưởng Lễ, tết hàng năm tùy theo tình hình thực tế của hoạt động kinh doanh trong năm.
Ngày nghỉ: T7, CN hàng tuần.
Được khám sức khoẻ định kỳ hàng năm.
Được mua bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ cá nhân đối với nhân viên sau khi ký Hợp đồng chính thức 01 năm và gia hạn năm thứ 2.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP LEVA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP LEVA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 130-132 Đường số 7, Cityland Center Hills, Phường 7, Quận Gò Vấp, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

