Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ UNITED làm việc tại Thái Bình thu nhập 10 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ UNITED
Ngày đăng tuyển: 05/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/11/2024
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ UNITED

Nhân viên R&D

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên R&D Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ UNITED

Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thái Bình: Cụm Công nghiệp Thái Phương, Xã Thái Phương, Huyện Hưng Hà, Thái Bình., Hưng Hà

Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

• Nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới, thực hiện các hoạt động thử nghiệm, sản xuất sản phẩm: nước giặt xả, hóa chất tẩy rửa ... dành cho tiêu dùng;
• Cải tiến sản phẩm để giảm giá thành/nguyên liệu mới;
• Xây dựng các tiêu chuẩn nguyên vật liệu, chỉ tiêu kỹ thuật sản phẩm, quy trình sản xuất của Công ty;
• Ban hành công bố chất lượng của sản phẩm;
• Xây dựng định mức sản phẩm;
• Quản lý chất lượng sản phẩm;
• Theo dõi, giám sát quy trình sản xuất;
• Đề xuất giải pháp cải tiến quy trình sản xuất;
• Phân tích và xây dựng các biện pháp kiểm soát các mối nguy về môi trường.

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành liên quan hóa học;
• Ưu tiên người có kinh nghiệm về hóa mỹ phẩm;
• Kỹ năng tin học văn phòng tốt, tư duy logic, chịu áp lực tốt;
• Kỹ năng thiết lập kế hoạch, phân tích dữ liệu.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ UNITED Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương thỏa thuận: 10 – 18 triệu/tháng;
• Hỗ trợ ăn trưa tại nhà máy; Hỗ trợ chỗ ở (nếu cần);
• Lương tăng ca khi làm ngoài giờ, cuối tuần;
• Lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết;
• Cấp bảo hộ lao động, công cụ dụng cụ làm việc;
• Thời gian làm việc từ 7h30 – 17h00, nghỉ trưa 1.5 giờ. (nghỉ ngày CN hàng tuần);
• Chế độ Bảo hiểm, Công đoàn, nghỉ phép, du lịch đầy đủ;
• Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, hòa đồng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ UNITED

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ UNITED

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ UNITED

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 44 Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

