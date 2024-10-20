Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INOCHI VIỆT NAM làm việc tại Thái Bình thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thái Bình: Hiệp Bình Phước, Hưng Hà

Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D

• Nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới, thực hiện các hoạt động thử nghiệm, sản xuất sản phẩm: nước giặt xả, hóa chất tẩy rửa ... dành cho tiêu dùng;

• Cải tiến sản phẩm để giảm giá thành/nguyên liệu mới;

• Xây dựng các tiêu chuẩn nguyên vật liệu, chỉ tiêu kỹ thuật sản phẩm, quy trình sản xuất của Công ty;

• Ban hành công bố chất lượng của sản phẩm;

• Xây dựng định mức sản phẩm;

• Quản lý chất lượng sản phẩm;

• Theo dõi, giám sát quy trình sản xuất;

• Đề xuất giải pháp cải tiến quy trình sản xuất;

• Phân tích và xây dựng các biện pháp kiểm soát các mối nguy về môi trường.

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành hóa học;

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các nhà máy sản xuất chất tẩy rửa;

• Trình độ ngoại ngữ: đọc hiểu tài liệu chuyên ngành;

• Kỹ năng tin học văn phòng tốt, tư duy logic, chịu áp lực tốt;

• Kỹ năng thiết lập kế hoạch, phân tích dữ liệu, giao tiếp xử lý tình huống tốt.

Quyền Lợi Được Hưởng

• Lương thỏa thuận: 10 – 18 triệu/tháng;

• Hỗ trợ ăn trưa;

• Lương tăng ca khi làm ngoài giờ, cuối tuần;

• Lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết;

• Cấp bảo hộ lao động, công cụ dụng cụ làm việc;

• Thời gian làm việc từ 7h30 – 17h00 (nghỉ ngày CN hàng tuần);

• Chế độ Bảo hiểm, Công đoàn, nghỉ phép, du lịch đầy đủ;

• Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, hòa đồng.

Cách Thức Ứng Tuyển

