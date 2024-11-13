Tuyển Nhân Viên R&D thu nhập 8 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại HỘ KINH DOANH JOELLA
Mức lương
8 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 7 Số 06 Ngõ 02 Kim Giang, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 25 Triệu
Nghiên cứu thị trường thời trang, xu hướng trong và ngoài nước
Nghiên cứu Style, định hướng style công ty theo đuổi
Tìm và đăng bài lên page theo form có sẵn
Đo lường và đánh giá các chỉ số liên quan: Tương tác, tiếp cận; CPC, CTR, CPM; Giá mess, tỷ lệ chốt (sale); Số lượng bán mỗi ngày, giá bán sản phẩm; Doanh số, ngân sách mỗi ngày
Check, chỉnh sửa, duyệt mẫu sản xuất
Kết hợp với MKT để làm mới, đa dạng hình ảnh sản phẩm
Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Lương cơ bản: 6.000.000đ – 7.500.000đ + 780.000đ ( phụ cấp ăn trưa) + Hoa hồng trên số lượng mẫu Win. Thu nhập từ 8.000.000đ – 20.000.000đ/tháng.
- Phụ cấp ăn trưa 30.000đ/ngày, gửi xe miễn phí
- Đi du lịch 2 lần/năm, nhận quà vào những dịp lễ lớn trong năm.
- Sinh nhật, liên hoan công ty 1 lần/tháng, tham gia teambuilding của công ty.
- Được thưởng nóng ngay khi đạt được kết quả cao, thưởng ngày vẫn tính vào lương.
- Có lương tháng 13 tính theo thời gian làm việc với công ty.
Tại HỘ KINH DOANH JOELLA Thì Được Hưởng Những Gì
- Chưa có kinh nghiệm được đào tạo.
- Có laptop cá nhân.
- Yêu thích thời trang, có gu thẩm mĩ.
- Thái độ tích cực, hòa đồng, trung thực.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH JOELLA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
