Tuyển Nhân Viên R&D thu nhập 8 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 8 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 7 Số 06 Ngõ 02 Kim Giang, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc

Nghiên cứu thị trường thời trang, xu hướng trong và ngoài nước

Nghiên cứu Style, định hướng style công ty theo đuổi

Tìm và đăng bài lên page theo form có sẵn

Đo lường và đánh giá các chỉ số liên quan: Tương tác, tiếp cận; CPC, CTR, CPM; Giá mess, tỷ lệ chốt (sale); Số lượng bán mỗi ngày, giá bán sản phẩm; Doanh số, ngân sách mỗi ngày

Check, chỉnh sửa, duyệt mẫu sản xuất

Kết hợp với MKT để làm mới, đa dạng hình ảnh sản phẩm

Yêu Cầu Công Việc

- Lương cơ bản: 6.000.000đ – 7.500.000đ + 780.000đ ( phụ cấp ăn trưa) + Hoa hồng trên số lượng mẫu Win. Thu nhập từ 8.000.000đ – 20.000.000đ/tháng.

- Phụ cấp ăn trưa 30.000đ/ngày, gửi xe miễn phí

- Đi du lịch 2 lần/năm, nhận quà vào những dịp lễ lớn trong năm.

- Sinh nhật, liên hoan công ty 1 lần/tháng, tham gia teambuilding của công ty.

- Được thưởng nóng ngay khi đạt được kết quả cao, thưởng ngày vẫn tính vào lương.

- Có lương tháng 13 tính theo thời gian làm việc với công ty.

Tại HỘ KINH DOANH JOELLA Thì Được Hưởng Những Gì

- Chưa có kinh nghiệm được đào tạo.

- Có laptop cá nhân.

- Yêu thích thời trang, có gu thẩm mĩ.

- Thái độ tích cực, hòa đồng, trung thực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH JOELLA

