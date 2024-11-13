Tuyển Nhân Viên R&D thu nhập 8 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Nhân Viên R&D thu nhập 8 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

HỘ KINH DOANH JOELLA
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
HỘ KINH DOANH JOELLA

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại HỘ KINH DOANH JOELLA

Mức lương
8 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 7 Số 06 Ngõ 02 Kim Giang, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 25 Triệu

Nghiên cứu thị trường thời trang, xu hướng trong và ngoài nước
Nghiên cứu Style, định hướng style công ty theo đuổi
Tìm và đăng bài lên page theo form có sẵn
Đo lường và đánh giá các chỉ số liên quan: Tương tác, tiếp cận; CPC, CTR, CPM; Giá mess, tỷ lệ chốt (sale); Số lượng bán mỗi ngày, giá bán sản phẩm; Doanh số, ngân sách mỗi ngày
Check, chỉnh sửa, duyệt mẫu sản xuất
Kết hợp với MKT để làm mới, đa dạng hình ảnh sản phẩm

Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Lương cơ bản: 6.000.000đ – 7.500.000đ + 780.000đ ( phụ cấp ăn trưa) + Hoa hồng trên số lượng mẫu Win. Thu nhập từ 8.000.000đ – 20.000.000đ/tháng.
-
- Phụ cấp ăn trưa 30.000đ/ngày, gửi xe miễn phí
- Đi du lịch 2 lần/năm, nhận quà vào những dịp lễ lớn trong năm.
- Sinh nhật, liên hoan công ty 1 lần/tháng, tham gia teambuilding của công ty.
- Được thưởng nóng ngay khi đạt được kết quả cao, thưởng ngày vẫn tính vào lương.
- Có lương tháng 13 tính theo thời gian làm việc với công ty.

Tại HỘ KINH DOANH JOELLA Thì Được Hưởng Những Gì

- Chưa có kinh nghiệm được đào tạo.
- Có laptop cá nhân.
- Yêu thích thời trang, có gu thẩm mĩ.
- Thái độ tích cực, hòa đồng, trung thực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH JOELLA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

HỘ KINH DOANH JOELLA

HỘ KINH DOANH JOELLA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 06 ngõ 02 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-r-d-thu-nhap-8-25-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job248522
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PLAYSTUDIOS VIỆT NAM
Tuyển Brand Designer thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH PLAYSTUDIOS VIỆT NAM
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA
Tuyển Nhân Viên Thiết Kế Rập thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN GỖ THANH TÙNG THỊNH
Tuyển Thực Tập Sinh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN GỖ THANH TÙNG THỊNH
Hạn nộp: 22/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH tư vấn và dịch vụ Thành Công Việt Nam
Tuyển Kỹ Sư Thiết Kế thu nhập 20 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng
Công ty TNHH tư vấn và dịch vụ Thành Công Việt Nam
Hạn nộp: 31/12/2024
Hải Phòng Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO PMS
Tuyển Thực Tập Sinh thu nhập Trên 1 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO PMS
Hạn nộp: 18/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Gameloft
Tuyển Marketing thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Gameloft
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A Pro Company
Tuyển Chuyên Viên Thiết Kế thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A Pro Company
Hạn nộp: 18/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Epic Group
Tuyển Chuyên Viên Thiết Kế Đồ Họa thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Epic Group
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FOOBLA
Tuyển Photographer thu nhập 10 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FOOBLA
Hạn nộp: 15/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN INVESTIX VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Thiết Kế 2D thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN INVESTIX VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Renrui Việt Nam
Tuyển Customer Experience Renrui Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 25 Triệu
Renrui Việt Nam
Hạn nộp: 10/10/2025
Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 8 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV MINH PHÁT HÀ NỘI
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV MINH PHÁT HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV MINH PHÁT HÀ NỘI
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 45 ngày để ứng tuyển 8 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PLAYSTUDIOS VIỆT NAM
Tuyển Brand Designer thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH PLAYSTUDIOS VIỆT NAM
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA
Tuyển Nhân Viên Thiết Kế Rập thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN GỖ THANH TÙNG THỊNH
Tuyển Thực Tập Sinh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN GỖ THANH TÙNG THỊNH
Hạn nộp: 22/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH tư vấn và dịch vụ Thành Công Việt Nam
Tuyển Kỹ Sư Thiết Kế thu nhập 20 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng
Công ty TNHH tư vấn và dịch vụ Thành Công Việt Nam
Hạn nộp: 31/12/2024
Hải Phòng Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO PMS
Tuyển Thực Tập Sinh thu nhập Trên 1 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO PMS
Hạn nộp: 18/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Gameloft
Tuyển Marketing thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Gameloft
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A Pro Company
Tuyển Chuyên Viên Thiết Kế thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A Pro Company
Hạn nộp: 18/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Epic Group
Tuyển Chuyên Viên Thiết Kế Đồ Họa thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Epic Group
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FOOBLA
Tuyển Photographer thu nhập 10 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FOOBLA
Hạn nộp: 15/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN INVESTIX VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Thiết Kế 2D thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN INVESTIX VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất