Tuyển Kinh doanh thực phẩm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN

Kinh doanh thực phẩm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thực phẩm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Chung cư An Bình City, đường Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thực phẩm Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Nhận data từ bộ phận Marketing để tư vấn, hỗ trợ khách hàng có nhu cầu về sản phẩm, chỉ nhắn tin KHÔNG GỌI ĐIỆN
Giới thiệu, trao đổi với khách hàng về công năng và cách sử dụng sản phẩm qua công cụ pancake.
Lên đơn hàng và theo dõi đơn hàng.
Báo cáo kết quả làm việc hàng ngày.
Xử lý các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có laptop cá nhân
Biết ngoại ngữ là 1 lợi thế (Anh, Nhật, Hàn, Trung, Thái,....) KHÔNG BIẾT ĐƯỢC DÙNG GOOGLE DỊCH
Chăm chỉ, kiên trì
Ham học hỏi, cầu tiến
Có toàn thời gian tập trung làm việc
Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp tối thiểu trung cấp

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc 8h20 - 16h30 tại văn phòng, tháng nghỉ 4 ngày tự chọn
Được đóng BHXH, lương tháng thứ 13, thưởng và nghỉ lễ theo quy định của nhà nước.
Hưởng niềm vui chứ không chỉ phúc lợi: quỹ liên hoan, sinh nhât hàng tháng, thăm hỏi ốm đau,..
Tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực & tư duy
Tham gia các hoạt động tập thể: đá bóng, team building, Year and Party, sự kiện tri ân, Lễ vinh danh các cá nhân có thành tích xuất sắc trong tháng,..
Văn phòng làm việc được thiết kế hiện đại, tạo không gian làm việc thoải mái
Làm việc trong môi trường tôn trọng và cầu thị nhân tài. Luôn đánh giá cao và tạo điều kiện cho sự cầu tiến.
Được tham gia các hoạt động kết nối, học tập và chia sẻ cùng lãnh đạo doanh nghiệp: Đào tạo nội bộ, feedback và review nhân viên định kì.
Đồng nghiệp thuộc độ tuổi 9x-2k trẻ trung, năng động chiếm tới 90%

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 56 đường 23 Khu biệt thự thành phố Giao lưu, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

