Tuyển Kinh doanh thực phẩm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Chung cư An Bình City, đường Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thực phẩm Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Nhận data từ bộ phận Marketing để tư vấn, hỗ trợ khách hàng có nhu cầu về sản phẩm, chỉ nhắn tin KHÔNG GỌI ĐIỆN

Giới thiệu, trao đổi với khách hàng về công năng và cách sử dụng sản phẩm qua công cụ pancake.

Lên đơn hàng và theo dõi đơn hàng.

Báo cáo kết quả làm việc hàng ngày.

Xử lý các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có laptop cá nhân

Biết ngoại ngữ là 1 lợi thế (Anh, Nhật, Hàn, Trung, Thái,....) KHÔNG BIẾT ĐƯỢC DÙNG GOOGLE DỊCH

Chăm chỉ, kiên trì

Ham học hỏi, cầu tiến

Có toàn thời gian tập trung làm việc

Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp tối thiểu trung cấp

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc 8h20 - 16h30 tại văn phòng, tháng nghỉ 4 ngày tự chọn

Được đóng BHXH, lương tháng thứ 13, thưởng và nghỉ lễ theo quy định của nhà nước.

Hưởng niềm vui chứ không chỉ phúc lợi: quỹ liên hoan, sinh nhât hàng tháng, thăm hỏi ốm đau,..

Tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực & tư duy

Tham gia các hoạt động tập thể: đá bóng, team building, Year and Party, sự kiện tri ân, Lễ vinh danh các cá nhân có thành tích xuất sắc trong tháng,..

Văn phòng làm việc được thiết kế hiện đại, tạo không gian làm việc thoải mái

Làm việc trong môi trường tôn trọng và cầu thị nhân tài. Luôn đánh giá cao và tạo điều kiện cho sự cầu tiến.

Được tham gia các hoạt động kết nối, học tập và chia sẻ cùng lãnh đạo doanh nghiệp: Đào tạo nội bộ, feedback và review nhân viên định kì.

Đồng nghiệp thuộc độ tuổi 9x-2k trẻ trung, năng động chiếm tới 90%

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN

