Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY CỔ PHẦN LOGIT VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 10, khu văn phòng, Tòa nhà Indochina Park Tower, Số 04 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kinh doanh quốc tế Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Phát triển khách hàng tiềm năng thông qua các nền tảng hiện có, phần mềm xã hội, thư phát triển,...

Có nền tảng xử lý thông tin khách hàng, chẳng hạn như RFQ, tiếp thị khách truy cập,...

Duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới và có được đơn hàng mới, nâng cao sự hài lòng của khách hàng

Trả lời email, cung cấp báo giá và xử lý tất cả các tài liệu liên quan đến đơn hàng

Quản lý, theo dõi quá trình thanh toán hợp đồng, các công việc chăm sóc khách hàng trước, trong và sau hợp đồng

Báo cáo kết quả, đánh giá hiệu quả công việc và đề xuất cải thiện

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Sales B2C;

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành liên quan (Kinh tế; Quản trị kinh doanh; Marketing);

Có khả năng giao tiếp, đàm phán tốt;

Nhanh nhẹn, trung thực, có bản lĩnh và chịu được áp lực trong công việc;

Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về vận tải là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LOGIT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận + Hoa hồng không giới hạn, thu nhập thực tế lên đến 20 triệu;

- Chế độ theo đúng pháp luật;

- Phụ cấp ăn trưa;

- Các chương trình phúc lợi đa dạng: Company Trip, YEP, Khám sức khỏe định kỳ,...

- Lương T13, thưởng năm, BHXH, BH sức khỏe Bảo Việt;

- Môi trường trẻ, năng động, làm hết sức, chơi hết mình;

- Cơ hội thăng tiến nếu kết quả công việc tốt;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LOGIT VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin