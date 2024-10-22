Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH TANAKA PRECISION VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH TANAKA PRECISION VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
CÔNG TY TNHH TANAKA PRECISION VIỆT NAM

Sản xuất

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại CÔNG TY TNHH TANAKA PRECISION VIỆT NAM

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Lô đất E

- 3, KCN Thăng Long II, Liêu Xá, Yên Mỹ, Hưng Yên, Yên Mỹ

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Theo dõi tiến độ sản xuất hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng sau đó đưa ra biện pháp đối ứng để đảm bảo kế hoạch sản xuất Thống kê sản phẩm lỗi hàng ngày, phân tích nguyên nhân và đưa ra đối sách để giảm hàng lỗi Đưa ra đối sách cải tiến ở công đoạn để giảm sản phẩm lỗi, nâng cao hiệu suất máy. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kỹ thuật, Cơ khí chế tạo máy,... Ưu tiên ứng viên kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong các công ty sản xuất của nước ngoài. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng MS office. Có thể sử dụng được tiếng Anh hoặc tiếng Nhật.
Tại CÔNG TY TNHH TANAKA PRECISION VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh theo năng lực và kinh nghiệm Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao tay nghề Có cơ hội thăng tiến lên vị trí quản lý, giám sát sản xuất Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động Được tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao của công ty Được hưởng các chế độ phúc lợi như: thưởng lễ tết, du lịch hàng năm, khám sức khỏe định kỳ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TANAKA PRECISION VIỆT NAM

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TANAKA PRECISION VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô đất E-3, KCN Thăng Long II, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

