Tuyển Nhân viên SEO Facio Shop làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 6 Triệu

Facio Shop
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
Facio Shop

Nhân viên SEO

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên SEO Tại Facio Shop

Mức lương
Từ 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 1 Đường số 6, Phường 10, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương Từ 6 Triệu

Mục tiêu hàng đầu:
- Triển khai kế hoạch livestream và livestream tự động
- Thực hiện SEO leo top google cho website
- Mở rộng kênh khách hàng trong nước và quốc tế
Các nhiệm vụ khác
- Chỉnh sửa website và sản phẩm trên nền tảng Sapo
- Chăm sóc trang Tiktok page và Tiktok shop, fanpage của công ty
- Chăm sóc trang TMĐT trong nước và quốc tế của công ty
- Hỗ trợ đóng gói, ủi sản phẩm, cắt vải khi cần

Với Mức Lương Từ 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành công nghệ thông tin hoặc Marketing hoặc QTKD
- Không cần kinh nghiệm
- Hoạt động cá nhân tốt và hỗ trợ team.
- Hỗ trợ team các công việc được giao khác.

Tại Facio Shop Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo về quản lý Kho
- Được đào tạo về thương mại điện tử, marketing online, đào tạo nâng cao kỹ năng SEO ...
- Được đào tạo chụp ảnh - chỉnh ảnh - clip
- Có lộ trình thăng tiến rõ ràng và chế độ xét duyệt tăng lương và thưởng định kì.
- Có cơ hội trải nghiệm môi trường làm việc thoải mái – sáng tạo – trẻ trung tạo điều kiện phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Facio Shop

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Facio Shop

Facio Shop

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 1 ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG 10, TÂN BÌNH

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

