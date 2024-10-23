Tuyển Nhân viên SEO Facio Shop làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 6 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên SEO Tại Facio Shop
- Hồ Chí Minh: 1 Đường số 6, Phường 10, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương Từ 6 Triệu
Mục tiêu hàng đầu:
- Triển khai kế hoạch livestream và livestream tự động
- Thực hiện SEO leo top google cho website
- Mở rộng kênh khách hàng trong nước và quốc tế
Các nhiệm vụ khác
- Chỉnh sửa website và sản phẩm trên nền tảng Sapo
- Chăm sóc trang Tiktok page và Tiktok shop, fanpage của công ty
- Chăm sóc trang TMĐT trong nước và quốc tế của công ty
- Hỗ trợ đóng gói, ủi sản phẩm, cắt vải khi cần
Với Mức Lương Từ 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Không cần kinh nghiệm
- Hoạt động cá nhân tốt và hỗ trợ team.
- Hỗ trợ team các công việc được giao khác.
Tại Facio Shop Thì Được Hưởng Những Gì
- Được đào tạo về thương mại điện tử, marketing online, đào tạo nâng cao kỹ năng SEO ...
- Được đào tạo chụp ảnh - chỉnh ảnh - clip
- Có lộ trình thăng tiến rõ ràng và chế độ xét duyệt tăng lương và thưởng định kì.
- Có cơ hội trải nghiệm môi trường làm việc thoải mái – sáng tạo – trẻ trung tạo điều kiện phát triển bản thân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Facio Shop
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
