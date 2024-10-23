Tuyển Nhân viên SEO Facio Shop làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 6 Triệu

Mức lương Từ 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1 Đường số 6, Phường 10, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương Từ 6 Triệu

Mục tiêu hàng đầu:

- Triển khai kế hoạch livestream và livestream tự động

- Thực hiện SEO leo top google cho website

- Mở rộng kênh khách hàng trong nước và quốc tế

Các nhiệm vụ khác

- Chỉnh sửa website và sản phẩm trên nền tảng Sapo

- Chăm sóc trang Tiktok page và Tiktok shop, fanpage của công ty

- Chăm sóc trang TMĐT trong nước và quốc tế của công ty

- Hỗ trợ đóng gói, ủi sản phẩm, cắt vải khi cần

Với Mức Lương Từ 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành công nghệ thông tin hoặc Marketing hoặc QTKD

- Không cần kinh nghiệm

- Hoạt động cá nhân tốt và hỗ trợ team.

- Hỗ trợ team các công việc được giao khác.

Tại Facio Shop Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo về quản lý Kho

- Được đào tạo về thương mại điện tử, marketing online, đào tạo nâng cao kỹ năng SEO ...

- Được đào tạo chụp ảnh - chỉnh ảnh - clip

- Có lộ trình thăng tiến rõ ràng và chế độ xét duyệt tăng lương và thưởng định kì.

- Có cơ hội trải nghiệm môi trường làm việc thoải mái – sáng tạo – trẻ trung tạo điều kiện phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Facio Shop

