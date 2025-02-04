Tuyển Nhân viên SEO Công Ty TNHH SX TM DV Kỹ Thuật Đại Hồng Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên SEO Tại Công Ty TNHH SX TM DV Kỹ Thuật Đại Hồng Phát
- Hồ Chí Minh:
- 22 đường 11 KDC Khang Điền, đường Dương Đình Hội, Phước Long B, TP Thủ Đức,Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
- Thực hiện tối ưu hóa SEO cho website công ty để cải thiện thứ hạng trên các công cụ tìm kiếm.
- Phân tích từ khóa và đề xuất chiến lược từ khóa phù hợp.
- Xây dựng và triển khai các chiến lược SEO on-page và off-page.
- Theo dõi, phân tích và báo cáo hiệu quả các chiến dịch SEO.
- Nghiên cứu và cập nhật các xu hướng SEO mới nhất, đề xuất cải tiến phù hợp.
- Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo nội dung và cấu trúc website tối ưu cho SEO.
- Phụ trách GGads
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Hiểu biết sâu về các công cụ và kỹ thuật SEO, như Google Analytics, Google Search Console, Ahrefs, SEMrush,...
- Kỹ năng phân tích, tư duy logic và sáng tạo.
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và đàm phán tốt.
- Thành thạo tin học văn phòng và các công cụ marketing online.
- Khả năng viết nội dung chuẩn SEO, hấp dẫn và thu hút người đọc.
Tại Công Ty TNHH SX TM DV Kỹ Thuật Đại Hồng Phát Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng theo hiệu quả công việc và các chế độ phúc lợi khác.
- Chế độ bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp theo quy định của nhà nước.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp.
- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng và kiến thức chuyên môn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH SX TM DV Kỹ Thuật Đại Hồng Phát
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
GG Dịch: Dùng Google Translate dịch CV để Tìm Việc Global
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI