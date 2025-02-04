Tuyển Nhân viên SEO Công Ty TNHH SX TM DV Kỹ Thuật Đại Hồng Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 22 đường 11 KDC Khang Điền, đường Dương Đình Hội, Phước Long B, TP Thủ Đức,Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Thực hiện tối ưu hóa SEO cho website công ty để cải thiện thứ hạng trên các công cụ tìm kiếm.

- Phân tích từ khóa và đề xuất chiến lược từ khóa phù hợp.

- Xây dựng và triển khai các chiến lược SEO on-page và off-page.

- Theo dõi, phân tích và báo cáo hiệu quả các chiến dịch SEO.

- Nghiên cứu và cập nhật các xu hướng SEO mới nhất, đề xuất cải tiến phù hợp.

- Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo nội dung và cấu trúc website tối ưu cho SEO.

- Phụ trách GGads

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Công nghệ thông tin hoặc các ngành liên quan.

- Hiểu biết sâu về các công cụ và kỹ thuật SEO, như Google Analytics, Google Search Console, Ahrefs, SEMrush,...

- Kỹ năng phân tích, tư duy logic và sáng tạo.

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và đàm phán tốt.

- Thành thạo tin học văn phòng và các công cụ marketing online.

- Khả năng viết nội dung chuẩn SEO, hấp dẫn và thu hút người đọc.

Tại Công Ty TNHH SX TM DV Kỹ Thuật Đại Hồng Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương hấp dẫn, thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.

- Thưởng theo hiệu quả công việc và các chế độ phúc lợi khác.

- Chế độ bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp theo quy định của nhà nước.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp.

- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng và kiến thức chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH SX TM DV Kỹ Thuật Đại Hồng Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.