Tuyển Nhân viên SEO Công Ty TNHH Tân Gia Bang Decor làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 214 Hoàng Hoa Thám, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương Thỏa thuận

- Viết bài chuẩn SEO website, Onpage, Offpage, content tốt, các thủ thuật về SEO… nhằm đẩy mạnh thứ hạng từ khóa trên các trang tìm kiếm.

- Chạy quảng cáo Google Ads, Facebook Ads

- Thành thạo các công cụ: Ahrefs - Keywordtools - Google Search Console, Google Analytics, ....

- Sáng tạo các nội dung liên quan đến dịch vụ công ty nhằm làm tăng sự nhận diện của đơn vị (reels, tiktok), youtube (nếu có sẽ thêm lợi thế)

- Có kiến thức về Content Marketing

- Biết thiết kế ảnh trên các phần mềm chỉnh sửa ảnh như Canva, Photoshop, Illustrator… dựng video trên các phần mềm dựng video như Capcut / premiere / after effect…

- Thực hiện các công việc khác dưới sự phân công của cấp trên

Tính chất công việc của công ty: Chuyên decor (thiết kế & thi công) quán cafe, trà sữa, các loại hình kinh doanh F&B, shop trưng bày (điện thoại, mỹ phẩm, thời trang…)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- 01 năm trở lên

- Các dự án đã từng thực hiện, video, clip ở các đơn vị khác (kèm kết quả nếu có)

- Có tinh thần trách nhiệm, siêng năng và chuyên tâm trong công việc

Tại Công Ty TNHH Tân Gia Bang Decor Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cơ bản khởi điểm: Thỏa thuận khi phỏng vấn

- Chế độ lương thưởng, nghỉ lễ theo quy định nhà nước hiện hành (+ lễ Giáng Sinh)

- Được cấp phát công cụ làm việc: máy tính đồ họa, đồng phục cty...

- Có cơ hội làm việc cùng các kiến trúc sư, trau dồi kinh nghiệm làm việc để phát triển bản thân.

- Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng, có cơ hội thăng tiến và ổn định.

- Xét tăng lương mỗi năm theo thâm niên gắn bó và đóng góp trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tân Gia Bang Decor

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.