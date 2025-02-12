Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI FAGO GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 26/1 Nguyễn Minh Hoàng, P.12, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Chịu trách nhiệm: trong quyền hạn và công việc được giao

Triển khai kế hoạch SEO cho các doanh nghiệp đối tác

Báo cáo lên: SEO Leader

Các công việc khác phát sinh theo yêu cầu của SEO Leader

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuyển nhân viên có ít nhất 2 năm kinh nghiệm SEO trở lên

Phải có ít nhất 1 dự án SEO TOP thành công, ghi rõ dự án đã SEO và từ khóa đã lên TOP trong CV

Chấp hành đúng nội quy và quy định của công ty

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI FAGO GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8.000.000 - 15.000.000đ (tùy năng lực)

Hỗ trợ gửi xe

Được làm việc trực tiếp và có sự hướng dẫn cụ thể của mentor, định hướng cụ thể rõ ràng trong công việc và trong chiến lược.

Được đào tạo quy trình SEO một cách bài bản, được học từ những kiến thức nền tảng chưa nắm vững cho đến những kiến thức chuyên sâu.

Ngoài về SEO, cty còn triển khai đa nền tảng khác như Google Ads, Fb Ads, chăm sóc gian hàng trên sàn TMDT, hoàn toàn có cơ hội học hỏi và phát triển thêm ở các nền tảng này.

Được học cách để làm một project manager, cao hơn là được đào tạo kỹ năng để trở thành Leader.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có nhiều khả năng học tập, phát triển thăng tiến nhanh chóng. Và được hưởng chế độ đãi ngộ phù hợp với năng lực.

Được đào tạo chuyên sâu về các kỹ năng phân tích thị trường: Sử dụng Ahref, Semrush để nghiên cứu và phân tích đối thủ

Nghiên cứu từ khóa bằng Keywordtool io, Keyword Planner, Semrush,... để nghiên cứu từ khóa KPI, từ khóa bỏ quên, từ khóa ngách

Về insight, search intern, hiểu ngữ nghĩa của từ khóa

Phân tích website, hiểu biết về Social media và content.

Phương pháp Onpage: phân tích nhóm từ khóa, phân category và chuẩn hóa các tiêu chí SEO cho onpage website

Đào tạo content chuẩn SEO: các quy chuẩn content chuẩn SEO, số lượng từ, cách chèn hàm lượng từ khóa, cách đi internal | external link....

Xây dựng backlinks, và entity SEO mới nhất

Cách audits bằng google console, AI.

Các kỹ năng giao tiếp với khách hàng và làm việc nhóm.

Phương pháp thiết lập báo cáo và theo dõi các đầu mục công việc một cách logic.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI FAGO GROUP

