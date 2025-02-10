Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI AN PHA TRẦN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI AN PHA TRẦN
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI AN PHA TRẦN

Nhân viên SEO

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên SEO Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI AN PHA TRẦN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 45A Nguyễn Thượng Hiền, P5, Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương Thỏa thuận

Setup Website tối ưu Onpage và Offpage
Phụ trách đẩy Keyword lên TOP 1-10
Gom nhóm và research từ khoá
Lên kế hoạch SEO lộ trình ngắn hạn 1-3, 1-6 tháng
Triển khai tối ưu Onpage SEO, Offpage SEO và TechnicalSEO
Có kế hoạch triển khai các mô hình Backlink cho Website khi có tín hiệu
Biết sử dụng thành thạo các mô hình AI như ChatGPT, Gemini để tự triển khai Content Onpage (Khi số lượng bài cần viết cho 1 Website <30, nếu trên <30 bài sẽ thuê CTV Content)
Theo dõi và báo cáo tiến độ SEO cũng như nhận biết xu hướng SEO để có phương án SEO phù hợp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm trên 1 năm
Có ít nhất 2 dự án SEO vào TOP với tổng lượng traffic ngành trong 3 tháng gần nhất > 10.000 (Kiểm tra bằng Goolge Search Console)
Có bằng Cao Đẳng/ĐạiHọc loại Khá trở lên
Biết sử dụng Google Search Console, GA4, Ahrefs, Semrush,Similarweb và Keyword Tools
Có sự am hiểu nhất định về các công cụ triển khai Content AI
Có kiến thức về các chính sách cập nhật của Google
Hiểu biết về vai trò của Backlink, các thẻ rel Nofollow và Dofollow
Biết sử dụng Wordpress cơ bản
Biết cách setup plugin Yoast SEO, Rankmath, All in one SEO Pack,...

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI AN PHA TRẦN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập : Trao đổi chi tiết khi phỏng vấn
Mỗi tháng sẽ có 1 ngày nghỉ phép
Lương tháng 13
Cấp máy tính làm việc
Du lịch, Team Building cùng công ty
Được training và đào tạo kỹ năng theo hình thức lưu chuyển công tác có lương tại nước ngoài
Thời gian làm việc: 8h00 - 17h30 ( T2 - T7 làm buổi sáng)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI AN PHA TRẦN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI AN PHA TRẦN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI AN PHA TRẦN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 45a Nguyễn Thượng Hiền, P.5, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

