Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI AN PHA TRẦN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 45A Nguyễn Thượng Hiền, P5, Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương Thỏa thuận

Setup Website tối ưu Onpage và Offpage

Phụ trách đẩy Keyword lên TOP 1-10

Gom nhóm và research từ khoá

Lên kế hoạch SEO lộ trình ngắn hạn 1-3, 1-6 tháng

Triển khai tối ưu Onpage SEO, Offpage SEO và TechnicalSEO

Có kế hoạch triển khai các mô hình Backlink cho Website khi có tín hiệu

Biết sử dụng thành thạo các mô hình AI như ChatGPT, Gemini để tự triển khai Content Onpage (Khi số lượng bài cần viết cho 1 Website <30, nếu trên <30 bài sẽ thuê CTV Content)

Theo dõi và báo cáo tiến độ SEO cũng như nhận biết xu hướng SEO để có phương án SEO phù hợp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm trên 1 năm

Có ít nhất 2 dự án SEO vào TOP với tổng lượng traffic ngành trong 3 tháng gần nhất > 10.000 (Kiểm tra bằng Goolge Search Console)

Có bằng Cao Đẳng/ĐạiHọc loại Khá trở lên

Biết sử dụng Google Search Console, GA4, Ahrefs, Semrush,Similarweb và Keyword Tools

Có sự am hiểu nhất định về các công cụ triển khai Content AI

Có kiến thức về các chính sách cập nhật của Google

Hiểu biết về vai trò của Backlink, các thẻ rel Nofollow và Dofollow

Biết sử dụng Wordpress cơ bản

Biết cách setup plugin Yoast SEO, Rankmath, All in one SEO Pack,...

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI AN PHA TRẦN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập : Trao đổi chi tiết khi phỏng vấn

Mỗi tháng sẽ có 1 ngày nghỉ phép

Lương tháng 13

Cấp máy tính làm việc

Du lịch, Team Building cùng công ty

Được training và đào tạo kỹ năng theo hình thức lưu chuyển công tác có lương tại nước ngoài

Thời gian làm việc: 8h00 - 17h30 ( T2 - T7 làm buổi sáng)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI AN PHA TRẦN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin