Tuyển Nhân viên SEO Công Ty TNHH TM DV Đầu Tư Bách Nhân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 100 Triệu

Mức lương 35 - 100 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 46/1 Tổ 39, Đường TX40, Kp3 Phường Thạnh Xuân, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 35 - 100 Triệu

● Setup Website tối ưu Onpage và Offpage

● Phụ trách đẩy Keyword lên TOP 1-10

● Gom nhóm và research từ khoá

● Lên kế hoạch SEO lộ trình ngắn hạn 1-3, 1-6 tháng

● Triển khai tối ưu Onpage SEO, Offpage SEO và Technical SEO

● Có kế hoạch triển khai các mô hình Backlink cho Website khi có tín hiệu

● Biết sử dụng thành thạo các mô hình AI như ChatGPT, Gemini để tự triển khai

Content Onpage

● Theo dõi và báo cáo tiến độ SEO cũng như nhận biết xu hướng SEO để có phương án SEO phù hợp

Với Mức Lương 35 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Kinh nghiệm >01 năm

● Ưu tiên nhân viên có văn hoá làm việc văn phòng >1 năm

● Có ít nhất 2 dự án SEO vào TOP với tổng lượng traffic ngành trong 3 tháng gần nhất > 100.000 (Kiểm tra bằng Goolge Search Console)

● Có bằng Cao Đẳng/Đại Học loại Khá trở lên

● Thành thạo vi tính văn phòng có chứng chỉ Mos là một lợi thế

● Biết sử dụng Google Search Console, GA4, As, Semrush, Similarweb và

Keyword Tools

● Có sự am hiểu nhất định về các công cụ triển khai Content AI

● Có kiến thức về các chính sách cập nhật của Google

● Hiểu biết về vai trò của Backlink, các thẻ rel Nofollow và Dofollow

● Biết sử dụng Wordpress cơ bản

● Biết cách setup plugin Yoast SEO, Rankmath, All in one SEO Pack,...

Tại Công Ty TNHH TM DV Đầu Tư Bách Nhân Thì Được Hưởng Những Gì

● 15 Ngày nghỉ phép mỗi 6 tháng

● Thưởng thâm niên

● Lương tháng 13

● Thưởng dự án từ 100usd - 300usd/ Website

● Cấp máy tính làm việc

● Du lịch, Team Building cùng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM DV Đầu Tư Bách Nhân

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin