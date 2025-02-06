Tuyển Nhân viên SEO Công Ty TNHH Truyền Thông Click Media Và SEO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu

Mức lương 12 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 214/5A Nguyễn Oanh, P.17, Gò Vấp,Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

Lên chiến lược, kế hoạch SEO để giúp dự án đảm nhận đạt được KPI của dự án;

Lên kế hoạch phân bổ công việc tối ưu onpage/content/internal links,... cho các bạn cộng tác viên và thực tập sinh của công ty;

Lên cấu trúc website để phù hợp với chiến lược phát triển website và KPI của dự án;

Review, đảm bảo công việc đã phân bổ đạt các tiêu chuẩn về chất lượng – số lượng và tiến độ được đề ra;

Audit website định kỳ hằng quý để đưa ra các giải pháp cải thiện hiệu quả website cũng như xử lý/khôi phục website khi google update;

Triển khai các kĩ thuật SEO nâng cao cho dự án;

Training và đào tạo nhân sự các kiến thức cho các bạn kinh nghiệm thấp hơn. (Junior, intern,...)

Phối hợp bộ phận IT/khách hàng để chỉnh sửa các phần liên quan tới technical website và hoàn thành các khâu UX&UI; cấu trúc website;

Phối hợp team Content để tạo dựng content đúng Intent và mang lại lợi ích cho cả khách hàng;

Phối hợp bộ phận CSKH để report các công việc, hiệu quả SEO hàng tháng;

Quản lý và đảm bảo chất lượng tiến độ tổng thể dự án;

Review tổng quan dự án, chuẩn hóa các hạng mục công việc cho team triển khai dự án;

Nghiên cứu – tìm hiểu các phương pháp SEO khác để có thể nâng cấp quy trình công ty hiện;

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Độ tuổi: 22 – 28 tuổi

● Trình độ: tốt nghiệp cao đẳng trở lên

● Lên kế hoạch và chịu trách nhiệm về KPIs dự án

● Đã có một số dự án SEO thành công ( có dẫn chứng cụ thể )

● Từng SEO mảng sức khoẻ

● Đã từng tham gia nhiều diễn đàn, mạng cộng đồng, có khả năng xây dựng các blog, có số lượng website lớn để làm vệ tinh cho website cần SEO;

● Có kinh nghiệm tìm kiếm, phân loại website chất lượng có thể đặt backlinks;

● Có khả năng phát triển nội dung, có kiến thức về on page SEO off page;

● Sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ SEO như: Google Webmaster Tools, Google Analytics, IBP... và các công cụ phụ trợ khác.

● Có 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

● Có tinh thần trách nhiệm cao và khả năng làm việc nhóm tốt

Tại Công Ty TNHH Truyền Thông Click Media Và SEO Thì Được Hưởng Những Gì

● Thử việc 2 tháng: 85% lương cơ bản.

● Lương: 12 – 25tr

● Thưởng Lễ/ Tết,Lương tháng 13

● Phép năm theo quy định

● Tham gia BHXH, BHYT, BHTN sau thời gian thử việc

● Phụ cấp cơm trưa (sau thử việc)

● Teambuilding, party, du lịch hàng năm

● Review lương 1 năm/1 lần

● Môi trường làm việc thẳng thắn, năng động, lấy con người làm trọng tâm

● Thường xuyên công nhận và khen thưởng cho các thành viên nỗ lực, đạt hay vượt KPI đề ra.

● Làm việc với các 9x năng động, sáng tạo, hỗ trợ đồng đội hết mình.

● Có quyền tự chủ cao với ngân sách, tài nguyên, nhân sự,... trong phạm vi cho phép.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Truyền Thông Click Media Và SEO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin