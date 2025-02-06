Tuyển Nhân viên SEO CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH ASTART MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 130 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 9 Đường D4, Khu Dân Cư Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân Viên SEO

1. Sử dụng các nền tảng CMS phổ biến (như WordPress) để hoàn thành việc xây dựng website.

2. Xây dựng và thực hiện chiến lược tối ưu hóa SEO, đảm bảo website tuân thủ các quy định của công cụ tìm kiếm và tránh bị phạt bởi thuật toán.

3. Duy trì và tối ưu hóa hiệu quả SEO của website, phân tích dữ liệu và đưa ra các giải pháp cải thiện.

4. Tham gia quản lý SEO cho nhiều website, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý SEO cho nhiều website cùng lúc.

5. Hiểu biết cơ bản về PHP và có khả năng chỉnh sửa mã nguồn để hỗ trợ nhu cầu tối ưu hóa SEO.

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu :

1. Kinh nghiệm: Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực SEO, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty mạng.

2. Kỹ năng: • Quen thuộc với các quy tắc SEO của Google, có kinh nghiệm thực tế SEO tại Việt Nam. • Thành thạo các công cụ CMS, có khả năng xây dựng website độc lập.

3. Độ tuổi: Dưới 30 tuổi.

4. Khả năng ngôn ngữ: Ưu tiên ứng viên biết tiếng Trung.

5. Kỹ năng kỹ thuật: Hiểu biết cơ bản về cấu trúc mã PHP và có khả năng chỉnh sửa mã nguồn cơ bản.

Tại CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH ASTART MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương và phúc lợi:

• Lương cạnh tranh (theo kinh nghiệm).

• Cơ hội phát triển và thăng tiến.

• Môi trường làm việc tốt và đội ngũ đồng nghiệp thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH ASTART MEDIA

