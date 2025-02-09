Tuyển Nhân viên SEO Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Truyền Thông Mạnh Phương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên SEO Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Truyền Thông Mạnh Phương
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Khu dẫn cư CityLand Park Hills, phường 10, Gò Vấp, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
- Xây dựng website Wordpress
- Lên kế hoạch, triển khai SEO tổng thể cho website
- Đánh giá hiệu suất và tối ưu website
- Nghiên cứu khai thác traffic cho website
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm SEO tối thiểu 2 Năm
Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Truyền Thông Mạnh Phương Thì Được Hưởng Những Gì
- Được tham gia môi trường làm việc trẻ, năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Truyền Thông Mạnh Phương
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
