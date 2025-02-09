Tuyển Nhân viên SEO Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Truyền Thông Mạnh Phương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Khu dẫn cư CityLand Park Hills, phường 10, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Xây dựng website Wordpress

- Lên kế hoạch, triển khai SEO tổng thể cho website

- Đánh giá hiệu suất và tối ưu website

- Nghiên cứu khai thác traffic cho website

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm SEO tối thiểu 2 Năm

- Có kinh nghiệm triển khai SEO dự án riêng

- Có kinh nghiệm setup hạ tầng Website

Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Truyền Thông Mạnh Phương Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia môi trường làm việc trẻ, năng động

- Có cơ hội học hỏi được nhiều kỹ năng khác

- Tham gia Kickoff cùng công ty

- Có thưởng thêm khi hoàn thành tốt KPI hoặc đạt mục tiêu tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Truyền Thông Mạnh Phương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.