Tuyển Nhân viên siêu thị Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu

Mô Tả Công Việc Nhân viên siêu thị Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

Có nhiệm vụ nhận hàng; phân loại, chia hàng hóa theo khu vực; chuẩn bị hàng hóa để đưa vào quầy kệ;

- Nhận hàng và phân loại hàng hóa

- Đẩy hàng từ khu vực giao nhận đến khu trung chuyển

- Đẩy hàng vào trong khu vực trung chuyển để chuẩn bị mang ra cửa hàng

- Chia hàng hóa theo khu vực, vệ sinh kho bãi sạch sẽ,, phân loại hàng hóa bao gồm cả hàng hủy

- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu công việc và theo phân công của quản lý

Địa điểm làm việc:

Tops Market Âu Cơ - 685 Đường Âu Cơ, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Tops Market Moonlight - 102 Đặng Văn Bi, Phường Bình Thọ, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh

Tops Market An Phú - Tầng hầm 1, Tòa nhà Cantavil Premier, Số 1 Đường Song Hành, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Tops Market Thảo Điền - 12 Đường Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ nữ từ 18 đến 45 tuổi

- Tốt nghiệp Từ trung cấp trở lên

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Thái độ: trung thực, sẵn sàng phục vụ khách hàng

- Sức khỏe tốt, siêng năng, nhanh nhẹn, có trách nhiệm trong công việc

- Ưu tiên sinh viên có nhu cầu làm thêm trong dịp Tết

- Đáp ứng thời gian làm thời vụ đến 28 Tết Âm lịch (02/12/2024 - 27/01/2025)

Tại Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập lên tới 6-7 triệu/tháng + thưởng gắn bó Tết

- Ca làm việc 8 tiếng/ngày, xoay ca linh hoạt (tùy theo vị trí, khu vực)

- Được hướng dẫn và đào tạo nghề siêu thị

- Cơ hội trở thành nhân viên chính thức của siêu thị

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company

