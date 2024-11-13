Tuyển Nhân viên siêu thị Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu

Tuyển Nhân viên siêu thị Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu

Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/01/2025
Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company

Nhân viên siêu thị

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên siêu thị Tại Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company

Mức lương
6 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
30 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên siêu thị Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

Có nhiệm vụ nhận hàng; phân loại, chia hàng hóa theo khu vực; chuẩn bị hàng hóa để đưa vào quầy kệ;
- Nhận hàng và phân loại hàng hóa
- Đẩy hàng từ khu vực giao nhận đến khu trung chuyển
- Đẩy hàng vào trong khu vực trung chuyển để chuẩn bị mang ra cửa hàng
- Chia hàng hóa theo khu vực, vệ sinh kho bãi sạch sẽ,, phân loại hàng hóa bao gồm cả hàng hủy
- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu công việc và theo phân công của quản lý
Địa điểm làm việc:
Tops Market Âu Cơ - 685 Đường Âu Cơ, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Tops Market Moonlight - 102 Đặng Văn Bi, Phường Bình Thọ, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tops Market An Phú - Tầng hầm 1, Tòa nhà Cantavil Premier, Số 1 Đường Song Hành, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Tops Market Thảo Điền - 12 Đường Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ nữ từ 18 đến 45 tuổi
- Tốt nghiệp Từ trung cấp trở lên
- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Thái độ: trung thực, sẵn sàng phục vụ khách hàng
- Sức khỏe tốt, siêng năng, nhanh nhẹn, có trách nhiệm trong công việc
- Ưu tiên sinh viên có nhu cầu làm thêm trong dịp Tết
- Đáp ứng thời gian làm thời vụ đến 28 Tết Âm lịch (02/12/2024 - 27/01/2025)

Tại Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập lên tới 6-7 triệu/tháng + thưởng gắn bó Tết
- Ca làm việc 8 tiếng/ngày, xoay ca linh hoạt (tùy theo vị trí, khu vực)
- Được hướng dẫn và đào tạo nghề siêu thị
- Cơ hội trở thành nhân viên chính thức của siêu thị

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company

Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, 163 Phan Đăng Lưu, P1, Phú Nhuận, Tp HCM

