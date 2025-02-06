Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHƯ KHÔI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHƯ KHÔI
- Hà Nội: Đồng phục, máy tính...
- Được đào tạo để nâng cao kiến thức, kỹ năng, nâng cao chuyên môn và cấp bậc, định hướng phát triển sự nghiệp
- Nhiều cơ hội thăng tiến cho nhân sự tâm huyết, gắn bó lâu dài.
- Được trao cơ hội đồng sở hữu 1 hay nhiều cửa hàng trong hệ thống Biluxury với cam kết luôn có lợi nhuận.
- Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp
- Công ty có canteen tự phục vụ trà, cà phê, teabreak..., Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
Thời gian làm việc: 8h-17h từ thứ 2 đến thứ 6, thứ 7 làm cách tuần
Lên kế hoạch và trực tiếp chăm sóc khách hàng từ data từ bộ phận Marketing cung cấp
Liên hệ KH hỗ trợ phương án xử lý khiếu nại/bảo hành sản phẩm
Tổng hợp ý kiến khách hàng để ghi nhận sự hài lòng/chưa hài lòng của khách hàng về chất lượng sản phẩm/chất lượng dịch vụ
Lập báo cáo liên quan: tổng hợp/phân tích kết quả chất lượng sản phẩm kèm giải pháp theo định kỳ (hàng tuần/tháng/quý/năm)
Thực hiện các công việc phát sinh khác khi có yêu cầu của TBP
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Khả năng chịu được áp lực công việc
- Có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng đàm phán
- Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHƯ KHÔI Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHƯ KHÔI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
