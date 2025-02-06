Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHƯ KHÔI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đồng phục, máy tính... - Được đào tạo để nâng cao kiến thức, kỹ năng, nâng cao chuyên môn và cấp bậc, định hướng phát triển sự nghiệp - Nhiều cơ hội thăng tiến cho nhân sự tâm huyết, gắn bó lâu dài. - Được trao cơ hội đồng sở hữu 1 hay nhiều cửa hàng trong hệ thống Biluxury với cam kết luôn có lợi nhuận. - Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp - Công ty có canteen tự phục vụ trà, cà phê, teabreak..., Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Thời gian làm việc: 8h-17h từ thứ 2 đến thứ 6, thứ 7 làm cách tuần

Lên kế hoạch và trực tiếp chăm sóc khách hàng từ data từ bộ phận Marketing cung cấp

Liên hệ KH hỗ trợ phương án xử lý khiếu nại/bảo hành sản phẩm

Tổng hợp ý kiến khách hàng để ghi nhận sự hài lòng/chưa hài lòng của khách hàng về chất lượng sản phẩm/chất lượng dịch vụ

Lập báo cáo liên quan: tổng hợp/phân tích kết quả chất lượng sản phẩm kèm giải pháp theo định kỳ (hàng tuần/tháng/quý/năm)

Thực hiện các công việc phát sinh khác khi có yêu cầu của TBP

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm từ 1 năm với vị trí tương đương (ưu tiên ngành thời trang)

- Khả năng chịu được áp lực công việc

- Có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng đàm phán

- Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHƯ KHÔI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 triệu VND - 9 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHƯ KHÔI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin