Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY TNHH VINKO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại CÔNG TY TNHH VINKO VIỆT NAM
- Hà Nội: 88 Louis 8, Louis city, Tân Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Trực page tư vấn và gọi điện chốt đơn của khách hàng do công ty chạy quảng cáo (đang có nhu cầu tức thì ngay trong phiên livestream).
Chăm sóc & phát triển mối quan hệ với khách hàng, gia tăng sự tái tiêu dùng nhiều lần.
Trực máy trả lời comment, tin nhắn của khách hàng trong phiên livestream.
Sử dụng các công cụ hỗ trợ công việc hiện đại như: AI (ChatGPT,...), mạng xã hội để tối ưu hiệu quả bán hàng.
Báo cáo tình hình công việc với cấp trên để cùng giải quyết công việc có hiệu quả cao nhất.
Nhận yêu cầu công việc từ cấp trên trong phạm vi liên quan.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH VINKO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
