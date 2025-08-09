Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY TNHH VINKO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Trực page tư vấn và gọi điện chốt đơn của khách hàng do công ty chạy quảng cáo (đang có nhu cầu tức thì ngay trong phiên livestream).

Chăm sóc & phát triển mối quan hệ với khách hàng, gia tăng sự tái tiêu dùng nhiều lần.

Trực máy trả lời comment, tin nhắn của khách hàng trong phiên livestream.

Sử dụng các công cụ hỗ trợ công việc hiện đại như: AI (ChatGPT,...), mạng xã hội để tối ưu hiệu quả bán hàng.

Báo cáo tình hình công việc với cấp trên để cùng giải quyết công việc có hiệu quả cao nhất.

Nhận yêu cầu công việc từ cấp trên trong phạm vi liên quan.