Tuyển Nhân Viên Thiết Kế thu nhập 8 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng

CÔNG TY TNHH SAO VÀNG
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY TNHH SAO VÀNG

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH SAO VÀNG

Mức lương
8 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Ngã 3, An Tràng, Trường Sơn, An Lão, Hải Phòng, An Lão

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

Trách nhiệm chính
Nhận yêu cầu và đơn hàng từ khách hàng Ra rập làm mẫu, test mẫu, chỉnh sửa mẫu theo yêu cầu Làm bảng thông số, nhảy size. Kiểm tra, fit mẫu và chỉnh sửa rập, trao đổi với các bộ phận để bám sát theo ý tưởng thiết kế và hoàn chỉnh sản phẩm theo đúng yêu cầu. Phối hợp với bộ phận làm mẫu của nhà máy để hoàn chỉnh tiêu chuẩn kĩ thuật và thông số sản phẩm. Hỗ trợ các vấn đề liên quan đến sản phẩm khi có phát sinh từ các bộ phận liên quan. Phối hợp thử chân đều size. Theo dõi phản hồi và kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất. Các công việc khác theo yêu cầu của Công ty và Trưởng bộ phận.
Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng trở lên. Chuyên ngành Tốt nghiệp chuyên nghành liên quan tới: Giày da, Thiết kế, Đồ họa,...(Là một lợi thế). Kinh nghiệm Có kinh nghiệm làm công việc liên quan hoặc sử dụng thành thạo các phần mềm bên dưới. Kỹ năng Sử dụng Tiếng Trung hoặc tiếng Trung. (Là 1 lợi thế) Sử dụng thành thạo các phần mềm: Maya, Rhino, Modo, 3DMax. Kỹ năng quản lý thời gian Kỹ năng hoạch định & tổ chức công việc. Kỹ năng phối hợp làm việc nhóm. Thái độ/ Phẩm chất Nhanh nhẹn, hoạt bát. Tự tin, quyết đoán. Chăm chỉ, kiên trì, cầu tiến. Có trách nhiệm trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH SAO VÀNG Thì Được Hưởng Những Gì

Nếu chưa có kinh nghiệm, sau phỏng vấn sẽ được đào tạo 1-1 bởi nhân viên có thâm niên để hiểu được về quy trình và nội dung công việc. Thu nhập theo thỏa thuận dựa vào khả năng sử dụng ngoại ngữ và năng lực. Thang bảng lương thiết kế theo Bậc và được đánh giá thông qua năng lực làm việc theo dõi bởi Chủ quản bộ phận. Cơ hội làm việc và thăng tiến nhanh ở các Bậc lương mới hấp dẫn. Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật Lao động và các chế độ thưởng trong các dịp lễ Tết, thưởng hàng năm theo quy định của Công ty Làm việc hoàn toàn dân chủ với những ý kiến đóng góp được trao đổi trực tiếp với Chủ quản bộ phân.
Nếu chưa có kinh nghiệm, sau phỏng vấn sẽ được đào tạo 1-1 bởi nhân viên có thâm niên để hiểu được về quy trình và nội dung công việc.
Thu nhập theo thỏa thuận dựa vào khả năng sử dụng ngoại ngữ và năng lực.
Thang bảng lương thiết kế theo Bậc và được đánh giá thông qua năng lực làm việc theo dõi bởi Chủ quản bộ phận.
Cơ hội làm việc và thăng tiến nhanh ở các Bậc lương mới hấp dẫn.
Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật Lao động và các chế độ thưởng trong các dịp lễ Tết, thưởng hàng năm theo quy định của Công ty
Làm việc hoàn toàn dân chủ với những ý kiến đóng góp được trao đổi trực tiếp với Chủ quản bộ phân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SAO VÀNG

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Ngã 3 An Tràng, Trường Sơn, An Lão, Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

