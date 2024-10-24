Tuyển Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Chìa Khóa Thành Công làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Tại Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Chìa Khóa Thành Công
- Hải Phòng: Số 564 + 565 Khu đô thị Him Lam, Phường Hùng Vương, Hồng Bàng
Mô Tả Công Việc Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Với Mức Lương Thỏa thuận
Chịu trách nhiệm thiết kế, quản lý và phát triển về mặt mỹ thuật các sản phẩm thiết kế
Thiết kế các ấn phẩm truyền thông, quảng cáo, các ấn phẩm phục vụ sự kiện
Tuân thủ công việc theo yêu cầu của cấp trên
Chịu trách nhiệm về tiến độ và chất lượng công việc
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo các phần mềm thiết kế 2D (Photoshop, Illustrator, ...)
Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm
Có gu thẩm mỹ tốt, sáng tạo, kiến thức về thời trang
Chăm chỉ, sáng tạo, đam mê và có trách nhiệm trong công việc
Tại Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Chìa Khóa Thành Công Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận theo năng lực, phụ cấp theo quy chế công ty + hoa hồng theo sản phẩm, thưởng định kỳ & đột xuất
Được hưởng đầy đủ phúc lợi khác theo quy định của công ty và nhà nước
Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo chế độ của Pháp luật và Công ty
Được làm việc trong môi trường dân chủ, hiện đại, trẻ trung, chuyên nghiệp và có cơ hội nâng cao mức thu nhập
Cơ hội thăng tiến lên các cấp cao hơn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Chìa Khóa Thành Công
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
