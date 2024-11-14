Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 11 Triệu

Mức lương Đến 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Eurowindow, Số 2 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kỹ sư kết cấu công trình Với Mức Lương Đến 11 Triệu

- Đảm nhận công việc bóc tách và thiết kế chi tiết sản phẩm cho việc báo giá và sản xuất cửa Nhôm, nhựa theo các đơn hàng được phân công từ các cấp lãnh đạo phòng.

- Hỗ trợ tư vấn cho nhân viên kinh doanh, khách hàng sử dụng các sản phẩm phù hợp với từng công trình và đảm bảo kỹ thuật.

- Bóc tách, thiết kế chính xác và đúng tiến độ theo yêu cầu của đơn hàng.

- Trao đổi và cập nhật công nghệ sản xuất, gia công chi tiết trực tiếp hoặc gián tiếp với nhà máy.

- Phối hợp với các phòng liên quan theo dõi quá trình SX, LĐ các đơn hàng do chính mình được phân công thiết kế chi tiết.

- Phản ánh kịp thời các thiếu sót về mặt thiết kế, trao đổi với bộ phận liên quan để đảm bảo chất lượng của các bản thiết kế.

- Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương Đến 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành mỹ thuật công nghiệp, cơ khí, xây dựng, kiến trúc, chế tạo máy

- Sử dụng thành thạo Autocad, word, excel

- Am hiểu sâu về các sản phẩm cửa, các vấn đề liên quan đến thiết kế, báo giá, sản xuất, lắp đặt sản phẩm Nhôm, Nhựa.

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình trong công việc, chịu áp lực cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ

Có lộ trình thăng tiến, phát triển màu hồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin