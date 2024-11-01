Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Song Anh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 72 Nguyễn Thị Nhung, KDC Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM., Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kỹ sư kết cấu công trình Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thiết kế, triển khai hệ thống cầu - đường bằng Revit.

- Làm việc theo sự phân công của quản lý bộ môn

- Làm việc tại văn phòng công ty - không công tác ngoài công trường.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh ngiệm

- Ưu tiên biết tiếng Anh

- Biết triển khai bằng Revit

- Chịu khó học hỏi và tiếp thu công việc

Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Song Anh Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ lương, thưởng cạnh tranh

- Thưởng các ngày lễ, Tết, tháng lương thứ 13

- Thường xuyên tham gia đào tạo phát triển kỹ năng

- Được công ty đóng đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN…

- Chế độ du lịch hàng năm

- Thời gian làm việc từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (8h-12h, 13h-17h)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Song Anh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.