Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Châu Tuấn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Miền Nam - Bà Rịa - Vũng Tàu - Hồ Chí Minh

Kỹ sư kết cấu công trình

- Khảo sát, kiểm tra và lên phương án kỹ thuật;

- Thiết kế bản vẽ;

- Bóc tách khối lượng, dự toán vật tư;

- Kiểm soát việc sử dụng vật tư, nhiên vật liệu, máy móc các công trường;

- Làm các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

• Độ tuổi: 24-30 tuổi

• Đại học/Cao đẳng chuyên ngành xây dựng

• Sử dụng phần mềm thiết kế AutoCAD

• Biết đọc bản vẽ, bóc tách khối lượng

• Trung thực, chịu khó, tinh thần trách nhiệm, có khả năng điều quan sát, điều phối công việc;

• Có thể đi công tác tỉnh.

Làm việc tại Cái Mép, HCM

Tại Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Châu Tuấn Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương khởi điểm từ 10 Triệu + Thưởng hiệu quả công việc

- Hỗ trợ phụ cấp xăng xe, di chuyển, nơi ở, ăn trưa, phí công tác đi tỉnh.

- Thưởng Lễ - Tết hàng năm

- Chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định

- Được đào tạo chuyên môn

- Môi trường làm việc trẻ, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Châu Tuấn

