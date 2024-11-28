Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Châu Tuấn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư kết cấu công trình Tại Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Châu Tuấn
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Miền Nam
- Bà Rịa
- Vũng Tàu
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kỹ sư kết cấu công trình Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Khảo sát, kiểm tra và lên phương án kỹ thuật;
- Thiết kế bản vẽ;
- Bóc tách khối lượng, dự toán vật tư;
- Kiểm soát việc sử dụng vật tư, nhiên vật liệu, máy móc các công trường;
- Làm các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Độ tuổi: 24-30 tuổi
• Đại học/Cao đẳng chuyên ngành xây dựng
• Sử dụng phần mềm thiết kế AutoCAD
• Biết đọc bản vẽ, bóc tách khối lượng
• Trung thực, chịu khó, tinh thần trách nhiệm, có khả năng điều quan sát, điều phối công việc;
• Có thể đi công tác tỉnh.
Làm việc tại Cái Mép, HCM
Tại Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Châu Tuấn Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương khởi điểm từ 10 Triệu + Thưởng hiệu quả công việc
- Hỗ trợ phụ cấp xăng xe, di chuyển, nơi ở, ăn trưa, phí công tác đi tỉnh.
- Thưởng Lễ - Tết hàng năm
- Chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định
- Được đào tạo chuyên môn
- Môi trường làm việc trẻ, năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Châu Tuấn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
