Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: -  Lotte Center Hà Nội, 54 Liễu Giai, Cống Vị, Ba Đình, Hà -  Lotte Mall, 272 Võ Chí Công, Tây Hồ, Hà Nội, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kỹ sư kết cấu công trình Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng hệ thống kỹ thuật tòa nhà theo đúng quy trình.

Kiểm tra, sửa chữa các hệ thống cơ điện, PCCC, cấp thoát nước, điều hòa không khí, hạ tầng xây dựng...

Xử lý các sự cố kỹ thuật, đảm bảo vận hành hệ thống tòa nhà an toàn và hiệu quả.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để tối ưu chất lượng dịch vụ kỹ thuật.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trường dạy nghề, trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan: Điện, Điện lạnh, Cơ khí, Cấp thoát nước, PCCC, Xây dựng…

Chấp nhận sinh viên mới ra trường, có đào tạo và hướng dẫn từ đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm.

Có tinh thần trách nhiệm, trung thực, chăm chỉ, chịu khó học hỏi.

Sức khỏe tốt, có thể làm việc theo ca.

Ứng viên có từ 3-6 tháng kinh nghiệm trong mảng kỹ thuật vận hành tòa nhà sẽ là 1 lợi thế

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn 24h.

Lương tháng 13 và quà tặng các dịp lễ tết theo truyền thống Việt Nam

Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin