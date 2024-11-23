Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Kỹ Thuật Nam Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Sân bay Tân Sơn Nhất, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Kỹ sư kết cấu công trình

Phối hợp phòng kế hoạch & CÔNG TRÌNH lập tiến độ tập kết vật tư và tiến độ thi công

Phối hợp với đội thi công lập biện pháp thi công và an toàn thi công khi lắp dựng

Trực tiếp kiểm tra, theo dõi, đánh giá quá trình thi công. Cập nhật thông tin vào sổ nhật ký công trường hàng ngày.

Làm đầu mối giải quyết các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong thực tế thi công trên công trường.

Xác nhận khối lượng thực tế thi công.

Lập biên bản nghiệm thu công việc, hạng mục công trình.

Hoàn thành các hạng mục công trình theo đúng tiến độ.

Báo cáo tiến độ lắp dựng tại công trường cho trưởng bộ phận vào lúc 16h00 hàng ngày.

Nơi làm việc: Tại công trình Tỉnh

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ: Đại Học

Chuyên môn: Kỹ thuật điện, Kỹ thuật cơ khí

Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm

Thành thạo phần mềm chuyên dung, AutoCad, phần mềm văn phòng, Project,…

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Kỹ Thuật Nam Phát Thì Được Hưởng Những Gì

1. Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

2. Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

3. Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

4. Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Kỹ Thuật Nam Phát

