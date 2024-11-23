Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Kỹ Thuật Nam Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Kỹ Thuật Nam Phát
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/12/2024
Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Kỹ Thuật Nam Phát

Kỹ sư kết cấu công trình

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư kết cấu công trình Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Kỹ Thuật Nam Phát

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Sân bay Tân Sơn Nhất, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kỹ sư kết cấu công trình Với Mức Lương Thỏa thuận

Phối hợp phòng kế hoạch & CÔNG TRÌNH lập tiến độ tập kết vật tư và tiến độ thi công
Phối hợp với đội thi công lập biện pháp thi công và an toàn thi công khi lắp dựng
Trực tiếp kiểm tra, theo dõi, đánh giá quá trình thi công. Cập nhật thông tin vào sổ nhật ký công trường hàng ngày.
Làm đầu mối giải quyết các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong thực tế thi công trên công trường.
Xác nhận khối lượng thực tế thi công.
Lập biên bản nghiệm thu công việc, hạng mục công trình.
Hoàn thành các hạng mục công trình theo đúng tiến độ.
Báo cáo tiến độ lắp dựng tại công trường cho trưởng bộ phận vào lúc 16h00 hàng ngày.
Nơi làm việc: Tại công trình Tỉnh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Đại Học
Chuyên môn: Kỹ thuật điện, Kỹ thuật cơ khí
Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm
Thành thạo phần mềm chuyên dung, AutoCad, phần mềm văn phòng, Project,…

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Kỹ Thuật Nam Phát Thì Được Hưởng Những Gì

1. Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
2. Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
3. Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
4. Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Kỹ Thuật Nam Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Kỹ Thuật Nam Phát

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Kỹ Thuật Nam Phát

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 9 Đường 185, Tổ 1, Khu phố 5, Phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

