Công việc Kỹ sư kết cấu công trình

Tất cả địa điểm
  • Tất cả địa điểm
  • Quốc tế
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Hồ Chí Minh
  • An Giang
  • Bà Rịa Vũng Tàu
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Bình Dương
  • Bình Định
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Cà Mau
  • Cao Bằng
  • Cần Thơ
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Điện Biên
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Lạng Sơn
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Long An
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Tây Ninh
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thanh Hóa
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Yên Bái
Tất cả kinh nghiệm
  • Tất cả kinh nghiệm
  • Chưa có kinh nghiệm
  • Dưới 1 năm
  • 1 năm
  • 2 năm
  • 3 năm
  • 4 năm
  • 5 năm
  • 5 - 10 năm
  • Trên 10 năm
  • Trên 20 năm
Tất cả mức lương
- triệu
  • Tất cả mức lương
  • Thỏa thuận
  • Từ 3 - 5 triệu
  • Từ 6 - 8 triệu
  • Từ 9 - 10 triệu
  • Từ 11 - 12 triệu
  • Từ 13 - 15 triệu
  • Từ 16 - 20 triệu
  • Từ 21 - 25 triệu
  • Từ 26 - 30 triệu
  • Từ 31 - 40 triệu
  • Từ 41 - 50 triệu
  • Từ 51 - 60 triệu
  • Trên 60 triệu
Tổng 38 kết quả / Từ khoá "Kỹ sư kết cấu công trình"
Lọc nâng cao
Tất cả ngành nghề
  • Tất cả ngành nghề
  • An toàn lao động/Môi trường
  • Artificial Intelligence (AI)
  • Bác sĩ
  • Bán lẻ/bán sỉ
  • Bán lẻ/Dịch vụ đời sống
  • Bảo hiểm
  • Bảo trì/sửa chữa
  • Bất động sản/Xây dựng
  • Biên phiên dịch
  • Biên tập/Viết/Xuất bản
  • Bốc xếp/Giao hàng
  • Business Operation (Vận hành kinh doanh)
  • Bưu chính Viễn thông
  • Chăm sóc khách hàng
  • Chất bán dẫn/Chip
  • Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ
  • Chuỗi cung ứng
  • Công nghệ cao
  • Công nghệ Thông tin
  • Công nghệ thông tin khác
  • Content Marketing
  • Data Science
  • Dầu khí/Hóa chất
  • Dịch vụ an ninh và bảo trì
  • Dịch vụ du lịch
  • Dịch vụ khách hàng/Vận hành
  • Dịch vụ làm đẹp/Spa
  • Dịch vụ ô tô/xe máy/xe điện
  • Dịch vụ pháp chế (In-house)
  • Dịch vụ pháp lý (Agency/Firm)
  • Digital Marketing
  • Dược phẩm/Công nghệ sinh học
  • Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học
  • Game Development
  • Gia công cơ khí
  • Giáo dục/Đào tạo
  • Giáo viên/Giảng viên/Gia sư
  • Hàng cao cấp
  • Hàng hải
  • Hàng không
  • Hành chính
  • Hoá chất/Hoá mỹ phẩm
  • Hóa học / Sinh học
  • Information Security
  • IoT/Embedded Engineer
  • IT Infrastructure and Operations
  • IT Management/Specialist
  • IT phần mềm
  • IT Project Management
  • Kế toán
  • Kế toán/Kiểm toán/Thuế
  • Khách sạn/Dịch vụ cư trú
  • Kho vận
  • Kinh doanh/Bán hàng
  • Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế
  • Luật/Pháp lý
  • Market Research and Analysis
  • Marketing
  • Marketing/PR/Quảng cáo
  • May mặc/Dệt may/Da
  • Mỹ phẩm / Trang sức
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác
  • Nghề NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận
  • Nghệ thuật/Hoạt hình/Game
  • Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác
  • Nhóm nghề khác
  • Nông/Lâm/Ngư nghiệp
  • Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản
  • Product Management
  • Quan hệ Chính phủ
  • Quan hệ Công chúng
  • Quản lý chất lượng
  • Quản lý dự án xây dựng
  • Quản lý giáo dục
  • Quản lý kinh doanh
  • Quản lý thiết kế
  • Quản lý vận hành
  • Quản lý vận hành bất động sản
  • Quản lý/Hỗ trợ lớp học
  • Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật
  • Quảng cáo/Sáng tạo
  • Quay phim
  • Quy hoạch và phát triển bất động sản
  • R&D/Sản xuất ô tô
  • Sales Admin/Sales Support
  • Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng
  • Sales Bất động sản/Xây dựng
  • Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện
  • Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp
  • Sales Giáo dục/Khoá học
  • Sales IT Phần mềm
  • Sales Kỹ thuật (Sales Engineer)
  • Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Sales Sản xuất
  • Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Sales Thương mại điện tử
  • Sales Xuất nhập khẩu/Logistics
  • Sales Điện/Điện tử/Viễn thông
  • Sản xuất
  • Software tester
  • Tài chính
  • Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Tài xế/Lái xe
  • Tạp vụ / phục vụ / giúp việc
  • Thẩm định và quản trị rủi ro
  • Thể chất/Thể hình
  • Thiết bị y tế
  • Thiết kế
  • Thiết kế Công nghiệp
  • Thiết kế nội thất
  • Thiết kế Thời trang
  • Thiết kế và Kiến trúc
  • Thiết kế đồ hoạ
  • Thiết kế/chế tạo máy
  • Thợ kỹ thuật
  • Thời trang
  • Thu mua/Mua hàng
  • Thực phẩm đồ uống
  • Trợ giảng
  • Tư vấn chuyên môn/Luật/Biên phiên dịch
  • Tư vấn/Phân tích chuyên môn
  • Tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng
  • Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng
  • Vận hành Thương mại điện tử
  • Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật
  • Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học
  • việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe
  • Việc làm vật lý trị liệu
  • việc làm y tá
  • Viễn thông
  • Xây dựng
  • Xuất nhập khẩu
  • Đầu tư và Tài trợ
  • Địa chất/ Khoáng sản
  • Điện tử / Điện lạnh
  • Điện tử viễn thông
  • Điện tử/Phần cứng
  • Điện/ điện tử/ điện lạnh
  • Điện/Tự động hoá
Tất cả hình thức làm việc
  • Tất cả hình thức làm việc
  • Toàn thời gian cố định
  • Toàn thời gian tạm thời
  • Bán thời gian
  • Bán thời gian tạm thời
  • Hợp đồng
  • Khác
Tất cả cấp bậc
  • Tất cả cấp bậc
  • Mới tốt nghiệp
  • Thực tập sinh
  • Nhân viên
  • Trưởng phòng
  • Phó giám đốc
  • Giám đốc
  • Tổng giám đốc điều hành
  • Trưởng nhóm
  • Phó phòng
  • Trưởng chi nhánh
  • Quản lý/Giám sát
  • Khác
Thời gian đăng
  • Thời gian đăng
  • 3 ngày trước
  • 1 tuần trước
  • 2 tuần trước
  • 1 tháng trước

Công việc Kỹ sư kết cấu công trình

-

Có 38 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 01/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Song Anh
Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Song Anh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Song Anh
Hạn nộp: 02/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Gia Nguyễn
Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Gia Nguyễn làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Gia Nguyễn
Hạn nộp: 01/12/2024
Bà Rịa Vũng Tàu Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Kỹ Thuật Nam Phát
Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Kỹ Thuật Nam Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Kỹ Thuật Nam Phát
Hạn nộp: 24/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MINH LÂM
Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MINH LÂM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MINH LÂM
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SUNHUP
Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình CÔNG TY TNHH SUNHUP làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH SUNHUP
Hạn nộp: 26/12/2024
Bắc Ninh Hà Nội Đã hết hạn 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Châu Tuấn
Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Châu Tuấn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Châu Tuấn
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG BISCONS TINH HOA
Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG BISCONS TINH HOA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG BISCONS TINH HOA
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HUY HOÀNG TRƯỜNG AN
Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình CÔNG TY TNHH HUY HOÀNG TRƯỜNG AN làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH HUY HOÀNG TRƯỜNG AN
Hạn nộp: 31/01/2025
Bình Dương Đã hết hạn 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LÀM NHÀ VIỆT
Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình CÔNG TY TNHH LÀM NHÀ VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH LÀM NHÀ VIỆT
Hạn nộp: 28/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Quốc tế InterBuild
Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Quốc tế InterBuild làm việc tại Gia Lai thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Quốc tế InterBuild
Hạn nộp: 28/12/2024
Gia Lai Đã hết hạn 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN MINH PHÚ
Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN MINH PHÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN MINH PHÚ
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỊCH VỤ PHƯỚC THỊNH
Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỊCH VỤ PHƯỚC THỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỊCH VỤ PHƯỚC THỊNH
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG RUBIK
Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG RUBIK làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG RUBIK
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Minh
Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Minh
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần tập đoàn MBG
Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình Công ty Cổ phần tập đoàn MBG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần tập đoàn MBG
Hạn nộp: 21/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong
Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong làm việc tại Đồng Nai thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong
Hạn nộp: 21/12/2024
Đồng Nai Đã hết hạn 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xây Dựng CPT Việt Nam
Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xây Dựng CPT Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xây Dựng CPT Việt Nam
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Hạn nộp: 19/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Dragcons
Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình Công ty Cổ phần Dragcons làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu
Công ty Cổ phần Dragcons
Hạn nộp: 22/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần ADF CONS
Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình Công ty cổ phần ADF CONS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần ADF CONS
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company
Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 11 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company
Hạn nộp: 30/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Tập đoàn Quốc Tế BAT Việt Nam
Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình Công ty CP Tập đoàn Quốc Tế BAT Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu
Công ty CP Tập đoàn Quốc Tế BAT Việt Nam
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC Pro Company
Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC Pro Company
Hạn nộp: 13/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN VĂN MINH GROUP
Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN VĂN MINH GROUP làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN VĂN MINH GROUP
Hạn nộp: 01/01/2025
Lâm Đồng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong
Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu
Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong
Hạn nộp: 13/11/2024
Hồ Chí Minh Đồng Nai Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BCONS Pro Company
Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BCONS Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BCONS Pro Company
Hạn nộp: 07/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghiệp Fuji Việt Nam
Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình Công ty cổ phần công nghiệp Fuji Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty cổ phần công nghiệp Fuji Việt Nam
Hạn nộp: 15/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu JobsGO Recruit
8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm

Tuyển dụng kỹ sư kết cấu công trình đang ngày càng gia tăng. Nhu cầu xây dựng nhà ở, khu đô thị càng nhiều nên nhiều doanh nghiệp tuyển kỹ sư kết cấu để hoàn thiện dự án quan trọng. Mức lương cho vị trí này khá hấp dẫn dao động từ 8.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng tùy vào năng lực.

1. Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư kết cấu công trình

Kỹ sư kết cấu công trình là người thực hiện công việc thiết kế, tính toán chi phí và kiểm tra các hệ thống kết cấu đảm bảo chất lượng cho mọi loại công trình, từ căn hộ, cầu đường đến khu đô thị hoặc khách sạn. Đặc biệt, chú trọng trong việc nâng cao kết cấu hoàn hảo, có độ bền tốt để mang lại sự an toàn cho người sử dụng theo thời gian.

Nhiều chuyên gia trong lĩnh vực Xây dựng cho biết, nhu cầu nhân lực về ngành Xây dựng đặc biệt vị trí kỹ sư kết cấu tăng thêm khoảng 400.000- 500.000 người lao động mỗi năm. Với tốc độ phát triển các dự án công trình nhà ở, tòa cao tầng với số lượng lao động trong ngành Xây dựng vào năm 2030 sẽ có thể đạt tới khoảng 12 đến 13 triệu người. Nhân lực của ngành Vật liệu xây dựng dự kiến sẽ tăng lên gần 3 triệu người.

Trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay, số lượng nguồn nhân lực trong ngành xây dựng tăng lên đáng kể trong đó tỷ lệ nhân lực qua đào tạo ở Việt Nam khoảng 65%. Mục tiêu cho tới năm 2030, nhân lực sẽ đạt tới mức khoảng 75%. Bên cạnh đó, hiện nay cả nước có khoảng 29 trường đại học, 21 trường Cao đẳng nghề, 19 trường trung cấp đào tạo nguồn xây dựng trong đó có chuyên ngành kỹ sư kết cấu công trình.

Theo báo cáo từ các trang tin tuyển dụng uy tín như Job3s, hiện nay có hàng trăm tin tuyển dụng kỹ sư kết cấu công trình mỗi tháng. Điều này cho thấy, vị trí việc làm này rất có tiềm năng và nhiều cơ hội phát triển trong tương lai.

Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư kết cấu công trình ngày càng gia tăng
Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư kết cấu công trình ngày càng gia tăng

2. Mức lương trung bình của kỹ sư kết cấu công trình

Mức lương của kỹ sư kết cấu công trình phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm trình độ kinh nghiệm, địa điểm làm việc, quy mô công ty và lĩnh vực công trình (xây dựng dân dụng, công nghiệp, hay giao thông). Dưới đây là mức lương tham khảo:

Việc làm kỹ sư kết cấu công trình

Mức lương giao động

(VNĐ/tháng)

Kỹ sư kết cấu công trình

mới ra trường

8.000.000 - 12.000.000

Kỹ sư kết cấu công trình

(1-3 năm kinh nghiệm)

12.000.000 - 15.000.000

Kỹ sư kết cấu công trình

(3-5 năm kinh nghiệm)

15.000.000 - 20.000.000

Kỹ sư kết cấu công trình

(Trên 5 năm kinh nghiệm)

20.000.000 - 40.000.000

Lưu ý: Mức lương dao động trung bình của việc làm kỹ sư kết cấu công trình phụ thuộc vào nhiều yếu tố:

  • Kinh nghiệm làm việc: Kỹ sư kết cấu công trình có kinh nghiệm làm việc lâu năm và năng lực tốt sẽ giúp cho ứng viên có cơ hội thăng tiến với mức lương hấp dẫn, chế độ đãi ngộ cũng tốt hơn.

  • Khu vực tuyển dụng: Tùy thuộc vào dự án công trình xây dựng và khu vực tuyển dụng mà mức lương của kỹ sư kết cấu sẽ khác nhau. Thông thường, các dự án phức tạp và quan trọng tập trung ở các thành phố lớn, đẩy mạnh việc phát triển nền đô thị hóa.

3. Mô tả chi tiết công việc của kỹ sư kết cấu công trình

Ngành xây dựng phát triển tạo cơ hội việc làm cho các ứng viên kỹ sư kết cấu vô cùng lớn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Công việc của kỹ sư kết cấu được thực hiện trong việc phác thảo các bản vẽ sau đó tiến hành thi công. Dưới đây là mô tả công việc chi tiết:

Phân tích tính toán các chi phí xây dựng

Chủ đầu tư dự án luôn mong muốn tuyển dụng kỹ sư kết cấu công trình có kinh nghiệm làm việc và chuyên môn giỏi giúp cân đối nguồn chi phí xây dựng, tối ưu hóa chi phí không cần thiết. Tính toán chi phí xây dựng phù hợp với ngân sách xây dựng một cách tiết kiệm mà vẫn đảm bảo chất lượng công trình ví dụ như chi phí nguyên vật liệu đầu vào. Tuỳ thuộc vào quy mô mỗi dự án sẽ có hạng mục chi phí khác nhau.

Đưa ra phương pháp thiết kế bản vẽ phù hợp

Để triển khai tốt việc thi công, kỹ sư kết cấu tạo ra bản vẽ thiết kế một cách chi tiết, tỉ mỉ và chính xác. Họ là người tư vấn cho chủ đầu tư về các hạng mục công trình cần triển khai, từ đó góp phần tạo ra sản phẩm công trình bền vững và an toàn nhất. Hơn nữa, các công trình được thực hiện cần phải đáp ứng đúng tiêu chí, yêu cầu và mục đích sử dụng của con người nên khâu thiết kế bản vẽ rất quan trọng.

Đảm bảo chất lượng và an toàn về kết cấu công trình

Công trình khi được phác họa dựa trên bản vẽ đáp ứng đúng mục đích sử dụng của con người, bước tiếp theo cần thực hiện việc thi công và đưa vào sử dụng. Đây là công việc khá quan trọng vì triển khai thực tế công trình, kỹ sư kết cấu cần thiết kế công trình có kết cấu bền vững, chịu được lực và tải trọng tốt để đảm bảo an toàn cho con người.

Áp dụng bản vẽ kết cấu có sẵn triển khai thi công

Các kỹ sư kết cấu là người tạo ra các bản vẽ nên họ là người rất hiểu rõ từng hạng mục triển khai trong công trình đó một cách chi tiết nhất. Trong suốt quá trình thi công, kỹ sư luôn giám sát để đảm bảo người thi công sẽ xây dựng theo đúng ý tưởng ban đầu đã đề ra nhằm tránh rủi ro mang lại cho chủ đầu tư dự án.

Công việc của kỹ sư kết cấu công trình cần đưa ra bản vẽ thiết kế chi tiết rồi mới tiến hành thi công
Công việc của kỹ sư kết cấu công trình cần đưa ra bản vẽ thiết kế chi tiết rồi mới tiến hành thi công

4. Yêu cầu đối với việc làm kỹ sư kết cấu công trình

Để trở thành một kỹ sư kết cấu công trình giỏi, ứng viên cần có kỹ năng quan trọng phân tích chi phí chính xác, kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề, khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng lập kế hoạch và làm việc nhóm,…Dưới đây là một số những kiến thức và kỹ năng cần có:

Bằng cấp và kiến thức chuyên môn:

Bằng cấp và kiến thức chuyên môn là yếu tố quan trọng khi ứng tuyển vị trí kỹ sư kết cấu công trình đạt hiệu quả cao hơn. Các nhà tuyển dụng kỹ sư kết cấu cần có bằng tốt nghiệp ngành xây dựng, ngành vật liệu xây dựng hoặc là ngành kỹ thuật kết cấu và có kinh nghiệm làm việc từ 2-5 năm ở vị trí tương đương.

Các kỹ năng mềm cần có:

Khả năng giao tiếp tốt: Kỹ sư kết cấu công trình có khả năng giao tiếp tốt sẽ dễ dàng trao đổi với đồng nghiệp và cấp trên góp phần truyền tải thông điệp các vấn đề liên quan tới công việc, đem lại công việc hiệu quả hơn.

Kỹ năng làm việc nhóm: Ngoài việc làm việc cá nhân thì kỹ sư kết cấu thường xuyên phải làm việc cùng với các phòng ban liên quan khác. Cho nên, kỹ năng làm việc nhóm giúp bạn phối hợp ăn ý và dễ dàng hơn khi làm việc.

Khả năng phân tích: Nâng cao khả năng phân tích các vấn đề liên quan khi triển khai dự án công trình, đặc biệt là vấn đề thiết kế bản vẽ chi tiết.

Khả năng giải quyết vấn đề phát sinh: Trong quá trình thi công dự án, chắc chắn sẽ không tránh khỏi những sai sót hoặc vấn đề phát sinh, nên kỹ năng giải quyết vấn đề nhanh chóng và hiệu quả rất quan trọng ở một kỹ sư kết cấu.

Kỹ năng ngoại ngữ giao tiếp tốt: Thành thạo ngôn ngữ, đặc biệt là Tiếng Anh sẽ giúp bạn thành công và là yêu cầu bắt buộc của các nhà tuyển dụng kỹ sư kết cấu công trình hiện nay. Không những vậy, việc giao tiếp và biết ngoại ngữ giúp bạn đạt mức lương cao hơn và cập nhật kiến thức mới tốt hơn trong quá trình xây dựng bản thiết kế khi giao tiếp với đối tác của mình.

Khả năng chịu được áp lực công việc: Kỹ sư kết cấu là ngành nghề khá vất vả, cường độ làm việc lớn đòi hỏi đảm bảo đúng kế hoạch, tiến độ đã đề ra. Trong quá trình làm việc, họ cần phải có tính cẩn thận và tỉ mỉ cao để làm tốt nhiệm vụ của mình.

Để trở thành một kỹ sư kết cấu công trình giỏi, ứng viên cần có kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề
Để trở thành một kỹ sư kết cấu công trình giỏi, ứng viên cần có kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề

5. Khu vực tuyển dụng kỹ sư kết cấu công trình nhiều

Tuyển dụng kỹ sư kết cấu công trình thường tập trung tại các khu vực có nhu cầu xây dựng, phát triển hạ tầng, và đô thị hóa cao. Dưới đây là các khu vực phổ biến với nhu cầu tuyển dụng việc làm kỹ sư kết cấu công trình:

  • Tuyển dụng việc sư kết cấu công trình tại Hà Nội:

Hà Nội là thủ đô của cả nước, với nền đô thị hóa mạnh mẽ với nhiều dự án hạ tầng giao thông, nhà ở, và công trình công cộng. Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư kết cấu công trình tập trung vào các dự án chung cư cao tầng, hạ tầng đô thị, cầu đường và công trình công nghiệp. Các khu vực như quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, và Hoàng Mai đẩy mạnh việc phát triển chung cư cao cấp, khu đô thị.

  • Tuyển dụng kỹ sư kết cấu công trình TP.HCM:

Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế lớn nhất tại Việt Nam, dẫn đầu về tốc độ đô thị hóa và công nghiệp hóa. Phát triển mạnh các khu đô thị mới, công trình giao thông và khu công nghiệp. Với nhu cầu cải thiện hạ tầng giao thông, phát triển khu đô thị mới và nâng cấp các công trình cũ nên nhiều doanh nghiệp tuyển vị trí kỹ sư kết cấu để phục vụ các dự án nhà ở, cao ốc văn phòng, cầu đường, và khu công nghiệp.

Các khu vực tuyển dụng nhiều nhất tại TP HCM phải kể đến đó là TP. Thủ Đức, Quận 7, Quận 9,...

  • Tuyển dụng kỹ sư kết cấu công trình Đà Nẵng

Thành phố Đà Nẵng nổi tiếng với ngành du lịch phát triển và tốc độ đô thị hóa cao cùng với các dự án du lịch nghỉ dưỡng. Do ngành du lịch phát triển kéo theo nhu cầu xây dựng hạ tầng nghỉ dưỡng cao cấp, đồng thời cũng cần cải tạo dự án và mở rộng đô thị tại khu vực trung tâm.

Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư kết cấu phục vụ các công trình như khách sạn, khu nghỉ dưỡng, hạ tầng giao thông, và nhà ở để góp phần nâng cấp hạ tầng được hiện đại, đảm bảo hơn. Các khu vực tuyển dụng nhiều tập trung chủ yếu: Quận Ngũ Hành Sơn, Quận Hải Châu và Sơn Trà,..Điều này giúp

Kết Luận

Tuyển dụng kỹ sư kết cấu công trình là một vị trí quan trọng và không thể thiếu trong lĩnh vực xây dựng, đóng vai trò quyết định đến sự an toàn và bền vững của mỗi công trình. Với nhu cầu ngày càng cao của thị trường xây dựng, đây là cơ hội hấp dẫn để các kỹ sư trẻ phát huy năng lực và khẳng định được giá trị bản thân.