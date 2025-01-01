Công việc Kỹ sư kết cấu công trình

Tuyển dụng kỹ sư kết cấu công trình đang ngày càng gia tăng. Nhu cầu xây dựng nhà ở, khu đô thị càng nhiều nên nhiều doanh nghiệp tuyển kỹ sư kết cấu để hoàn thiện dự án quan trọng. Mức lương cho vị trí này khá hấp dẫn dao động từ 8.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng tùy vào năng lực.

1. Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư kết cấu công trình

Kỹ sư kết cấu công trình là người thực hiện công việc thiết kế, tính toán chi phí và kiểm tra các hệ thống kết cấu đảm bảo chất lượng cho mọi loại công trình, từ căn hộ, cầu đường đến khu đô thị hoặc khách sạn. Đặc biệt, chú trọng trong việc nâng cao kết cấu hoàn hảo, có độ bền tốt để mang lại sự an toàn cho người sử dụng theo thời gian.

Nhiều chuyên gia trong lĩnh vực Xây dựng cho biết, nhu cầu nhân lực về ngành Xây dựng đặc biệt vị trí kỹ sư kết cấu tăng thêm khoảng 400.000- 500.000 người lao động mỗi năm. Với tốc độ phát triển các dự án công trình nhà ở, tòa cao tầng với số lượng lao động trong ngành Xây dựng vào năm 2030 sẽ có thể đạt tới khoảng 12 đến 13 triệu người. Nhân lực của ngành Vật liệu xây dựng dự kiến sẽ tăng lên gần 3 triệu người.

Trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay, số lượng nguồn nhân lực trong ngành xây dựng tăng lên đáng kể trong đó tỷ lệ nhân lực qua đào tạo ở Việt Nam khoảng 65%. Mục tiêu cho tới năm 2030, nhân lực sẽ đạt tới mức khoảng 75%. Bên cạnh đó, hiện nay cả nước có khoảng 29 trường đại học, 21 trường Cao đẳng nghề, 19 trường trung cấp đào tạo nguồn xây dựng trong đó có chuyên ngành kỹ sư kết cấu công trình.

Theo báo cáo từ các trang tin tuyển dụng uy tín như Job3s, hiện nay có hàng trăm tin tuyển dụng kỹ sư kết cấu công trình mỗi tháng. Điều này cho thấy, vị trí việc làm này rất có tiềm năng và nhiều cơ hội phát triển trong tương lai.

Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư kết cấu công trình ngày càng gia tăng

2. Mức lương trung bình của kỹ sư kết cấu công trình

Mức lương của kỹ sư kết cấu công trình phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm trình độ kinh nghiệm, địa điểm làm việc, quy mô công ty và lĩnh vực công trình (xây dựng dân dụng, công nghiệp, hay giao thông). Dưới đây là mức lương tham khảo:

Việc làm kỹ sư kết cấu công trình Mức lương giao động (VNĐ/tháng) Kỹ sư kết cấu công trình mới ra trường 8.000.000 - 12.000.000 Kỹ sư kết cấu công trình (1-3 năm kinh nghiệm) 12.000.000 - 15.000.000 Kỹ sư kết cấu công trình (3-5 năm kinh nghiệm) 15.000.000 - 20.000.000 Kỹ sư kết cấu công trình (Trên 5 năm kinh nghiệm) 20.000.000 - 40.000.000

Lưu ý: Mức lương dao động trung bình của việc làm kỹ sư kết cấu công trình phụ thuộc vào nhiều yếu tố:

Kinh nghiệm làm việc: Kỹ sư kết cấu công trình có kinh nghiệm làm việc lâu năm và năng lực tốt sẽ giúp cho ứng viên có cơ hội thăng tiến với mức lương hấp dẫn, chế độ đãi ngộ cũng tốt hơn.

Khu vực tuyển dụng: Tùy thuộc vào dự án công trình xây dựng và khu vực tuyển dụng mà mức lương của kỹ sư kết cấu sẽ khác nhau. Thông thường, các dự án phức tạp và quan trọng tập trung ở các thành phố lớn, đẩy mạnh việc phát triển nền đô thị hóa.

3. Mô tả chi tiết công việc của kỹ sư kết cấu công trình

Ngành xây dựng phát triển tạo cơ hội việc làm cho các ứng viên kỹ sư kết cấu vô cùng lớn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Công việc của kỹ sư kết cấu được thực hiện trong việc phác thảo các bản vẽ sau đó tiến hành thi công. Dưới đây là mô tả công việc chi tiết:

Phân tích tính toán các chi phí xây dựng

Chủ đầu tư dự án luôn mong muốn tuyển dụng kỹ sư kết cấu công trình có kinh nghiệm làm việc và chuyên môn giỏi giúp cân đối nguồn chi phí xây dựng, tối ưu hóa chi phí không cần thiết. Tính toán chi phí xây dựng phù hợp với ngân sách xây dựng một cách tiết kiệm mà vẫn đảm bảo chất lượng công trình ví dụ như chi phí nguyên vật liệu đầu vào. Tuỳ thuộc vào quy mô mỗi dự án sẽ có hạng mục chi phí khác nhau.

Đưa ra phương pháp thiết kế bản vẽ phù hợp

Để triển khai tốt việc thi công, kỹ sư kết cấu tạo ra bản vẽ thiết kế một cách chi tiết, tỉ mỉ và chính xác. Họ là người tư vấn cho chủ đầu tư về các hạng mục công trình cần triển khai, từ đó góp phần tạo ra sản phẩm công trình bền vững và an toàn nhất. Hơn nữa, các công trình được thực hiện cần phải đáp ứng đúng tiêu chí, yêu cầu và mục đích sử dụng của con người nên khâu thiết kế bản vẽ rất quan trọng.

Đảm bảo chất lượng và an toàn về kết cấu công trình

Công trình khi được phác họa dựa trên bản vẽ đáp ứng đúng mục đích sử dụng của con người, bước tiếp theo cần thực hiện việc thi công và đưa vào sử dụng. Đây là công việc khá quan trọng vì triển khai thực tế công trình, kỹ sư kết cấu cần thiết kế công trình có kết cấu bền vững, chịu được lực và tải trọng tốt để đảm bảo an toàn cho con người.

Áp dụng bản vẽ kết cấu có sẵn triển khai thi công

Các kỹ sư kết cấu là người tạo ra các bản vẽ nên họ là người rất hiểu rõ từng hạng mục triển khai trong công trình đó một cách chi tiết nhất. Trong suốt quá trình thi công, kỹ sư luôn giám sát để đảm bảo người thi công sẽ xây dựng theo đúng ý tưởng ban đầu đã đề ra nhằm tránh rủi ro mang lại cho chủ đầu tư dự án.

Công việc của kỹ sư kết cấu công trình cần đưa ra bản vẽ thiết kế chi tiết rồi mới tiến hành thi công

4. Yêu cầu đối với việc làm kỹ sư kết cấu công trình

Để trở thành một kỹ sư kết cấu công trình giỏi, ứng viên cần có kỹ năng quan trọng phân tích chi phí chính xác, kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề, khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng lập kế hoạch và làm việc nhóm,…Dưới đây là một số những kiến thức và kỹ năng cần có:

Bằng cấp và kiến thức chuyên môn:

Bằng cấp và kiến thức chuyên môn là yếu tố quan trọng khi ứng tuyển vị trí kỹ sư kết cấu công trình đạt hiệu quả cao hơn. Các nhà tuyển dụng kỹ sư kết cấu cần có bằng tốt nghiệp ngành xây dựng, ngành vật liệu xây dựng hoặc là ngành kỹ thuật kết cấu và có kinh nghiệm làm việc từ 2-5 năm ở vị trí tương đương.

Các kỹ năng mềm cần có:

Khả năng giao tiếp tốt: Kỹ sư kết cấu công trình có khả năng giao tiếp tốt sẽ dễ dàng trao đổi với đồng nghiệp và cấp trên góp phần truyền tải thông điệp các vấn đề liên quan tới công việc, đem lại công việc hiệu quả hơn.

Kỹ năng làm việc nhóm: Ngoài việc làm việc cá nhân thì kỹ sư kết cấu thường xuyên phải làm việc cùng với các phòng ban liên quan khác. Cho nên, kỹ năng làm việc nhóm giúp bạn phối hợp ăn ý và dễ dàng hơn khi làm việc.

Khả năng phân tích: Nâng cao khả năng phân tích các vấn đề liên quan khi triển khai dự án công trình, đặc biệt là vấn đề thiết kế bản vẽ chi tiết.

Khả năng giải quyết vấn đề phát sinh: Trong quá trình thi công dự án, chắc chắn sẽ không tránh khỏi những sai sót hoặc vấn đề phát sinh, nên kỹ năng giải quyết vấn đề nhanh chóng và hiệu quả rất quan trọng ở một kỹ sư kết cấu.

Kỹ năng ngoại ngữ giao tiếp tốt: Thành thạo ngôn ngữ, đặc biệt là Tiếng Anh sẽ giúp bạn thành công và là yêu cầu bắt buộc của các nhà tuyển dụng kỹ sư kết cấu công trình hiện nay. Không những vậy, việc giao tiếp và biết ngoại ngữ giúp bạn đạt mức lương cao hơn và cập nhật kiến thức mới tốt hơn trong quá trình xây dựng bản thiết kế khi giao tiếp với đối tác của mình.

Khả năng chịu được áp lực công việc: Kỹ sư kết cấu là ngành nghề khá vất vả, cường độ làm việc lớn đòi hỏi đảm bảo đúng kế hoạch, tiến độ đã đề ra. Trong quá trình làm việc, họ cần phải có tính cẩn thận và tỉ mỉ cao để làm tốt nhiệm vụ của mình.

Để trở thành một kỹ sư kết cấu công trình giỏi, ứng viên cần có kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề

5. Khu vực tuyển dụng kỹ sư kết cấu công trình nhiều

Tuyển dụng kỹ sư kết cấu công trình thường tập trung tại các khu vực có nhu cầu xây dựng, phát triển hạ tầng, và đô thị hóa cao. Dưới đây là các khu vực phổ biến với nhu cầu tuyển dụng việc làm kỹ sư kết cấu công trình:

Tuyển dụng việc sư kết cấu công trình tại Hà Nội:

Hà Nội là thủ đô của cả nước, với nền đô thị hóa mạnh mẽ với nhiều dự án hạ tầng giao thông, nhà ở, và công trình công cộng. Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư kết cấu công trình tập trung vào các dự án chung cư cao tầng, hạ tầng đô thị, cầu đường và công trình công nghiệp. Các khu vực như quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, và Hoàng Mai đẩy mạnh việc phát triển chung cư cao cấp, khu đô thị.

Tuyển dụng kỹ sư kết cấu công trình TP.HCM:

Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế lớn nhất tại Việt Nam, dẫn đầu về tốc độ đô thị hóa và công nghiệp hóa. Phát triển mạnh các khu đô thị mới, công trình giao thông và khu công nghiệp. Với nhu cầu cải thiện hạ tầng giao thông, phát triển khu đô thị mới và nâng cấp các công trình cũ nên nhiều doanh nghiệp tuyển vị trí kỹ sư kết cấu để phục vụ các dự án nhà ở, cao ốc văn phòng, cầu đường, và khu công nghiệp.

Các khu vực tuyển dụng nhiều nhất tại TP HCM phải kể đến đó là TP. Thủ Đức, Quận 7, Quận 9,...

Tuyển dụng kỹ sư kết cấu công trình Đà Nẵng

Thành phố Đà Nẵng nổi tiếng với ngành du lịch phát triển và tốc độ đô thị hóa cao cùng với các dự án du lịch nghỉ dưỡng. Do ngành du lịch phát triển kéo theo nhu cầu xây dựng hạ tầng nghỉ dưỡng cao cấp, đồng thời cũng cần cải tạo dự án và mở rộng đô thị tại khu vực trung tâm.

Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư kết cấu phục vụ các công trình như khách sạn, khu nghỉ dưỡng, hạ tầng giao thông, và nhà ở để góp phần nâng cấp hạ tầng được hiện đại, đảm bảo hơn. Các khu vực tuyển dụng nhiều tập trung chủ yếu: Quận Ngũ Hành Sơn, Quận Hải Châu và Sơn Trà,..Điều này giúp

Kết Luận

Tuyển dụng kỹ sư kết cấu công trình là một vị trí quan trọng và không thể thiếu trong lĩnh vực xây dựng, đóng vai trò quyết định đến sự an toàn và bền vững của mỗi công trình. Với nhu cầu ngày càng cao của thị trường xây dựng, đây là cơ hội hấp dẫn để các kỹ sư trẻ phát huy năng lực và khẳng định được giá trị bản thân.