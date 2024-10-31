Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Gia Nguyễn làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư kết cấu công trình Tại Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Gia Nguyễn
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bà Rịa Vũng Tàu:
- 459 Bình Giã, Nguyễn An Ninh, Vũng Tàu, Bà Rịa
- Vũng Tàu, Thành phố Vũng Tàu
Mô Tả Công Việc Kỹ sư kết cấu công trình Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Lập báo giá, dự toán
- Bóc tách khối lượng.
- Tiến hành khảo sát, tư vấn cho khách hàng.
- Báo cáo công việc thường xuyên hoặc đột xuất theo yêu cầu của Giám Đốc
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám Đốc
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng chuyên ngành điện lạnh, nhiệt lạnh phù hợp
- Sử dụng Auto Cad thành thạo, ứng dụng office văn phòng,ưu tiên biết Revit
- Kĩ năng giao tiếp tốt
- Yêu cầu: kinh nghiệm trên 2 năm.
- Sử dụng Auto Cad thành thạo, ứng dụng office văn phòng,ưu tiên biết Revit
- Kĩ năng giao tiếp tốt
- Yêu cầu: kinh nghiệm trên 2 năm.
Tại Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Gia Nguyễn Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương : 10.000.000 - 15.000.000 VND.
- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động
- Chế độ đãi ngộ đầy đủ theo chính sách công ty và Luật lao động
- Chính sách BHXH, BHYT và các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và quy định của công ty.
- Ký hợp đồng dài hạn
- Thưởng hoàn thành công việc, thưởng theo công trình thưc hiện...
- Thưởng tháng 13+ ( theo tình hình hoạt động của công ty)
- Du lịch,đào tạo và và chế độ khác sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn
- Lương thỏa thuận theo năng lực.
Thời gian làm việc:
- Sáng từ 7h30 đến 11h30
- Chiều từ 13h00 đến 17h
- Làm việc từ Thứ 2 đến hết sáng thứ 7 (Nghỉ chiều thứ 7 và Chủ Nhật)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Gia Nguyễn
