Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Gia Nguyễn làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 10 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Bà Rịa Vũng Tàu: - 459 Bình Giã, Nguyễn An Ninh, Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Thành phố Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Kỹ sư kết cấu công trình Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Lập báo giá, dự toán

- Bóc tách khối lượng.

- Tiến hành khảo sát, tư vấn cho khách hàng.

- Báo cáo công việc thường xuyên hoặc đột xuất theo yêu cầu của Giám Đốc

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám Đốc

- Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng chuyên ngành điện lạnh, nhiệt lạnh phù hợp

- Sử dụng Auto Cad thành thạo, ứng dụng office văn phòng,ưu tiên biết Revit

- Kĩ năng giao tiếp tốt

- Yêu cầu: kinh nghiệm trên 2 năm.

Tại Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Gia Nguyễn Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương : 10.000.000 - 15.000.000 VND.

- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động

- Chế độ đãi ngộ đầy đủ theo chính sách công ty và Luật lao động

- Chính sách BHXH, BHYT và các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và quy định của công ty.

- Ký hợp đồng dài hạn

- Thưởng hoàn thành công việc, thưởng theo công trình thưc hiện...

- Thưởng tháng 13+ ( theo tình hình hoạt động của công ty)

- Du lịch,đào tạo và và chế độ khác sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn

- Lương thỏa thuận theo năng lực.

Thời gian làm việc:

- Sáng từ 7h30 đến 11h30

- Chiều từ 13h00 đến 17h

- Làm việc từ Thứ 2 đến hết sáng thứ 7 (Nghỉ chiều thứ 7 và Chủ Nhật)

