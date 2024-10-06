Tuyển IT phần mềm Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Văn Phòng Toàn Cầu làm việc tại An Giang thu nhập 5 - 8 Triệu

Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Văn Phòng Toàn Cầu
Ngày đăng tuyển: 06/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
IT phần mềm

Mức lương
5 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- An Giang: 15 Thục Phán, p. Bình Khánh, Long Xuyên

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 5 - 8 Triệu

Thiết kế website Tham gia phân tích, thiết kế hệ thống phần mềm và các dự án website của công ty Hỗ trợ nhóm và xử lý các lỗi liên quan Lên ý tưởng cho các dự án nếu cần thiết Viết bài, đăng bài quảng cáo trên mạng xã hội
Với Mức Lương 5 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Văn Phòng Toàn Cầu Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Văn Phòng Toàn Cầu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Văn Phòng Toàn Cầu

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 15 Thục Phán, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên , An Giang

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

