Tuyển IT phần mềm Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Văn Phòng Toàn Cầu làm việc tại An Giang thu nhập 5 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Văn Phòng Toàn Cầu
Mức lương
5 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- An Giang: 15 Thục Phán, p. Bình Khánh, Long Xuyên
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 5 - 8 Triệu
Thiết kế website
Tham gia phân tích, thiết kế hệ thống phần mềm và các dự án website của công ty
Hỗ trợ nhóm và xử lý các lỗi liên quan
Lên ý tưởng cho các dự án nếu cần thiết
Viết bài, đăng bài quảng cáo trên mạng xã hội
Với Mức Lương 5 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm trong lập trình PHP, MySQL (Wordpress hoặc Framework) Biết sử dụng các ngôn ngữ hỗ trợ Javascript/HTML/CSS Có thể làm việc độc lập/nhóm. Tác phong làm việc năng động, cầu tiến, có trách nhiệm với công việc.
Có kinh nghiệm trong lập trình PHP, MySQL (Wordpress hoặc Framework)
Biết sử dụng các ngôn ngữ hỗ trợ Javascript/HTML/CSS
Có thể làm việc độc lập/nhóm.
Tác phong làm việc năng động, cầu tiến, có trách nhiệm với công việc.
Tại Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Văn Phòng Toàn Cầu Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cố định + Bonus (nếu có) Được nghỉ nửa buổi thứ 7, CN và các ngày lễ theo quy định Tăng lương theo hiệu quả công tác Nhân viên chính thức được đóng BHXH, BHYT và tích luỹ PTO Nhân viên có khả năng tốt có thể ký hợp đồng chính thức khi chưa hết thời gian thử việc nêu trên.
Lương cố định + Bonus (nếu có)
Được nghỉ nửa buổi thứ 7, CN và các ngày lễ theo quy định
Tăng lương theo hiệu quả công tác
Nhân viên chính thức được đóng BHXH, BHYT và tích luỹ PTO
Nhân viên có khả năng tốt có thể ký hợp đồng chính thức khi chưa hết thời gian thử việc nêu trên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Văn Phòng Toàn Cầu
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
