Tuyển IT phần mềm Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Văn Phòng Toàn Cầu làm việc tại An Giang thu nhập 5 - 8 Triệu

Mức lương 5 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - An Giang: 15 Thục Phán, p. Bình Khánh, Long Xuyên

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 5 - 8 Triệu

Thiết kế website Tham gia phân tích, thiết kế hệ thống phần mềm và các dự án website của công ty Hỗ trợ nhóm và xử lý các lỗi liên quan Lên ý tưởng cho các dự án nếu cần thiết Viết bài, đăng bài quảng cáo trên mạng xã hội

Thiết kế website

Tham gia phân tích, thiết kế hệ thống phần mềm và các dự án website của công ty

Hỗ trợ nhóm và xử lý các lỗi liên quan

Lên ý tưởng cho các dự án nếu cần thiết

Viết bài, đăng bài quảng cáo trên mạng xã hội

Với Mức Lương 5 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm trong lập trình PHP, MySQL (Wordpress hoặc Framework) Biết sử dụng các ngôn ngữ hỗ trợ Javascript/HTML/CSS Có thể làm việc độc lập/nhóm. Tác phong làm việc năng động, cầu tiến, có trách nhiệm với công việc.

Có kinh nghiệm trong lập trình PHP, MySQL (Wordpress hoặc Framework)

Biết sử dụng các ngôn ngữ hỗ trợ Javascript/HTML/CSS

Có thể làm việc độc lập/nhóm.

Tác phong làm việc năng động, cầu tiến, có trách nhiệm với công việc.

Tại Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Văn Phòng Toàn Cầu Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cố định + Bonus (nếu có) Được nghỉ nửa buổi thứ 7, CN và các ngày lễ theo quy định Tăng lương theo hiệu quả công tác Nhân viên chính thức được đóng BHXH, BHYT và tích luỹ PTO Nhân viên có khả năng tốt có thể ký hợp đồng chính thức khi chưa hết thời gian thử việc nêu trên.

Lương cố định + Bonus (nếu có)

Được nghỉ nửa buổi thứ 7, CN và các ngày lễ theo quy định

Tăng lương theo hiệu quả công tác

Nhân viên chính thức được đóng BHXH, BHYT và tích luỹ PTO

Nhân viên có khả năng tốt có thể ký hợp đồng chính thức khi chưa hết thời gian thử việc nêu trên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Văn Phòng Toàn Cầu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin