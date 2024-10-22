Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Cần Thơ

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: - Miền Nam - Cần Thơ - Cà Mau ...và 4 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc

Tuyển dụng, đào tạo, xây dựng đội ngũ nhân sự kinh doanh khu vực .

Phát triển thị trường, hỗ trợ bán hàng, quản lý khách hàng & NPP, quản lý nhân viên.

Theo dõi doanh số, cách thức triển khai bán hàng của từng nhân viên.

Đảm bảo doanh số bán hàng, hoàn thành chỉ tiêu khu vực.

Tổng hợp dữ liệu, phân tích đánh giá tình hình từng địa bàn.

Xây dựng kế hoạch phát triển khu vực.

Triển khai kế hoạch kinh doanh, marketing cho khu vực phụ trách.

Tìm hiểu đối thủ cạnh tranh: chương trình, chính sách, thị trường... Tham vấn cho Giám đốc bán hàng miền về chính sách bán hàng phù hợp.

- Báo cáo, phân tích, đề xuất tình hình kinh doanh theo định kỳ và theo yêu cầu.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Trung Cấp,Cao Đẳng chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, thương mại,... hoặc chuyên ngành liên quan.

- Khả năng phân tích thị trường. phát triển hệ thống nhân sự, Nhà phân phối.

- Có kỹ năng phân tích thông tin/số liệu, tư duy logic.

Kỹ năng Giải quyết vấn đề. Kỹ năng đào tạo, xây dựng và quản lý đội nhóm. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình.

Kỹ năng Giải quyết vấn đề.

Kỹ năng đào tạo, xây dựng và quản lý đội nhóm.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình.

- Hiểu rõ thị trường địa phương

- Ưu tiên ứng viên có mối quan hệ với NPP, hệ thống sale sẵn.

- Chịu khó di chuyển, chịu được áp lực công việc cao, tinh thần trách nhiệm.

Quyền Lợi

- Lương, thưởng doanh số cạnh tranh.

- Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định Nhà nước.

- Được tham gia các chương trình đào tạo.

- Cơ hội phát triển, thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển

