Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Cần Thơ

Công ty TNHH Cầu Vồng
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty TNHH Cầu Vồng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Cầu Vồng

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Cần Thơ:

- Miền Nam

- Cần Thơ

- Cà Mau ...và 4 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Tuyển dụng, đào tạo, xây dựng đội ngũ nhân sự kinh doanh khu vực .
Phát triển thị trường, hỗ trợ bán hàng, quản lý khách hàng & NPP, quản lý nhân viên.
Theo dõi doanh số, cách thức triển khai bán hàng của từng nhân viên.
Đảm bảo doanh số bán hàng, hoàn thành chỉ tiêu khu vực.
Tổng hợp dữ liệu, phân tích đánh giá tình hình từng địa bàn.
Xây dựng kế hoạch phát triển khu vực.
Triển khai kế hoạch kinh doanh, marketing cho khu vực phụ trách.
Tìm hiểu đối thủ cạnh tranh: chương trình, chính sách, thị trường... Tham vấn cho Giám đốc bán hàng miền về chính sách bán hàng phù hợp.
- Báo cáo, phân tích, đề xuất tình hình kinh doanh theo định kỳ và theo yêu cầu.
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung Cấp,Cao Đẳng chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, thương mại,... hoặc chuyên ngành liên quan.
- Khả năng phân tích thị trường. phát triển hệ thống nhân sự, Nhà phân phối.
- Có kỹ năng phân tích thông tin/số liệu, tư duy logic.
Kỹ năng Giải quyết vấn đề. Kỹ năng đào tạo, xây dựng và quản lý đội nhóm. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình.
Kỹ năng Giải quyết vấn đề.
Kỹ năng đào tạo, xây dựng và quản lý đội nhóm.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình.
- Hiểu rõ thị trường địa phương
- Ưu tiên ứng viên có mối quan hệ với NPP, hệ thống sale sẵn.
- Chịu khó di chuyển, chịu được áp lực công việc cao, tinh thần trách nhiệm.

Tại Công ty TNHH Cầu Vồng Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương, thưởng doanh số cạnh tranh.
- Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định Nhà nước.
- Được tham gia các chương trình đào tạo.
- Cơ hội phát triển, thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Cầu Vồng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Cầu Vồng

Công ty TNHH Cầu Vồng

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 77 đường 2/9 Phường 12 Thành Phố Vũng Tàu

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

