Tuyển Xây Dựng thu nhập 18 - 23 triệu Toàn thời gian tại An Giang

Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Thuận An
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2024
Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Thuận An

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Thuận An

Mức lương
18 - 23 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- An Giang: Châu Đốc

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 18 - 23 Triệu

Làm hồ sơ nghiệm thu hàng tháng với chủ đầu tư; Kiểm tra hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công và các chỉ dẫn kỹ thuật liên quan; Bóc tách kiểm tra khối lượng theo hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công chuẩn bị triển khai thi công Lập hồ sơ hoàn công, thanh quyết toán với chủ đầu tư; Công việc cụ thể theo phân công của Chỉ huy trưởng và Ban lãnh đạo Công ty
Với Mức Lương 18 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành thuộc hoặc liên quan đến chuyên ngành xây dựng cầu đường bộ hoặc cầu hầm;
2. Là Nam giới, có đủ sức khoẻ (tuổi không quá 45), có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, khách quan, tận tụy với công việc.
3. Kinh nghiệm: Từ 02 năm ở vị trí tương đương trở lên.

Tại Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Thuận An Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thương thảo từ 18.000.000VNĐ đến 23.000.000VNĐ Chế độ làm việc: Phụ cấp điện thoại, định kỳ nghỉ lễ tết theo chế độ. Làm việc và ăn ở tại văn phòng hiện trường khang trang, hiện đại.
Mức lương: Thương thảo từ 18.000.000VNĐ đến 23.000.000VNĐ
Chế độ làm việc: Phụ cấp điện thoại, định kỳ nghỉ lễ tết theo chế độ.
Làm việc và ăn ở tại văn phòng hiện trường khang trang, hiện đại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Thuận An

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Thuận An

Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Thuận An

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, tòa nhà Tasco, lô HH2-2 đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

