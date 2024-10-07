Tuyển Xây Dựng thu nhập 18 - 23 triệu Toàn thời gian tại An Giang

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Thuận An
- An Giang: Châu Đốc
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 18 - 23 Triệu
Làm hồ sơ nghiệm thu hàng tháng với chủ đầu tư;
Kiểm tra hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công và các chỉ dẫn kỹ thuật liên quan;
Bóc tách kiểm tra khối lượng theo hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công chuẩn bị triển khai thi công
Lập hồ sơ hoàn công, thanh quyết toán với chủ đầu tư;
Công việc cụ thể theo phân công của Chỉ huy trưởng và Ban lãnh đạo Công ty
Với Mức Lương 18 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
2. Là Nam giới, có đủ sức khoẻ (tuổi không quá 45), có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, khách quan, tận tụy với công việc.
3. Kinh nghiệm: Từ 02 năm ở vị trí tương đương trở lên.
Tại Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Thuận An Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Thương thảo từ 18.000.000VNĐ đến 23.000.000VNĐ
Chế độ làm việc: Phụ cấp điện thoại, định kỳ nghỉ lễ tết theo chế độ.
Làm việc và ăn ở tại văn phòng hiện trường khang trang, hiện đại.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Thuận An
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
