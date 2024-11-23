Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SINTE NAM ĐỊNH làm việc tại Nam Định thu nhập 7 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SINTE NAM ĐỊNH
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SINTE NAM ĐỊNH

Kế hoạch sản xuất

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế hoạch sản xuất Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SINTE NAM ĐỊNH

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nam Định: KCN Sinte, Xóm 15 xã Đồng Sơn, Nam Trực, Thành phố Nam Định

Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Sắp xếp kế hoạch sản xuất
- Theo dõi, hối thúc tiến độ sản xuất
- Thực hiện các báo cáo quy hoạch sản lượng
- Các công việc khác khi được yêu cầu

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng
- Có kinh nghiệm làm qua công việc liên quan( thống kê, lập kế hoạch, sinh quản..)
- Nhanh nhẹn, chịu khó, có khả năng chịu áp lực công việc
- Biết tiếng Trung là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SINTE NAM ĐỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia BHXH,BHYT,BHTN đầy đủ sau khi qua thử việc, và các phúc lợi khác theo pháp luật;
- Môi trường làm việc năng động, sếp thân thiện, hòa đồng, dễ tính;
- Phụ cấp: xăng xe, chuyên cần, ăn trưa, phụ nữ, con nhỏ,...
- Được nghỉ lễ theo luật định ;
- Được thưởng lễ Tết,

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SINTE NAM ĐỊNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SINTE NAM ĐỊNH

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SINTE NAM ĐỊNH

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Xóm 15, đường tỉnh lộ 487B, Xã Đồng Sơn, Huyện Nam Trực, Nam Định

