Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN HC - PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SMART PARKING làm việc tại Hà Nội thu nhập 85 - 15 Triệu

Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN HC - PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SMART PARKING làm việc tại Hà Nội thu nhập 85 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN HC - PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SMART PARKING
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN HC - PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SMART PARKING

Chăm sóc khách hàng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HC - PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SMART PARKING

Mức lương
85 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 28 Ngõ 203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 85 - 15 Triệu

Nhận danh sách khách hàng hết cước/quá cước, gọi điện chăm sóc nhắc cước và thông tin kịp thời cho khách hàng để gia hạn đóng cước.
Nhận cuộc gọi và tư vấn cước cho khách hàng về dịch vụ.
tư vấn bán hàng khi khách có nhu cầu mua sản phẩm
Thực hiện các công việc liên quan đến thông báo cước cho khách hàng (thông báo, đề nghị thanh toán cước, hóa đơn chứng từ trả cho khách...)
Rà soát công nợ cước, phối kết hợp với bộ phận kế toán trả hóa đơn cho khách, đảm bảo đúng quy trình thu cước cho khách hàng.
Tiếp nhận cuộc gọi của khách hàng, phản hồi tin nhắn khách hàng, giải đáp thắc mắc của khách hàng
Hỗ trợ cung cấp thông tin sản phẩm, dịch vụ khi khách hàng cần
Giải quyết khiếu nại, khiếu kiện của khách hàng, theo dõi và chăm sóc khách hàng sau khi khiếu nại
Thu thập, phản hồi thông tin từ khách hàng, xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng
Xử lý, báo cáo sự cố, đề xuất cải tiến quy trình chăm sóc khách hàng

Với Mức Lương 85 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên.
Giao tiếp tốt, tự tin, ăn nói lưu loát, hoạt bát, nhanh nhẹn, năng động, không ngại tiếp xúc với khách hàng (Ưu tiên). Có kinh nghiệm vị trí CSKH và Telesale là một lợi thế.
Sử dụng tin học văn phòng thành thạo.
Khả năng lắng nghe, thích ứng linh hoạt theo phản ứng từ khách hàng. Xử lý các tình huống linh hoạt.
Kiên nhẫn, bình tĩnh, có tư duy logic, tận tâm với công việc....
Biết cách xắp xếp thời gian xử lý công việc sao cho phù hợp và hiệu quả
Ham học hỏi, yêu nghề, thường xuyên cập nhật và có ý tưởng để cải tiến nâng cao hiệu quả công việc
Giữ lời hứa với khách hàng và phải chân thành trung thực trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HC - PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SMART PARKING Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8,5 triệu + Thưởng % KPI theo doanh số tháng.
Được đào tạo đầy đủ về quy trình cũng như kiến thức phục vụ công việc.
Được hưởng các chế độ đãi ngộ, được đóng bảo hiểm theo quy định nhà nước & các chế độ đãi ngộ riêng của Công ty.
Được đóng BHXH theo quy định của nhà nước
Du lịch hàng năm, ngày hội công ty, nhóm, bộ phận...
Làm việc trong môi trường trẻ năng động, chuyên nghiệp, đoàn kết, cởi mở & sáng tạo; có nhiều cơ hội học hỏi, phát triển về kỹ năng và kinh nghiệm quản lý trong môi trường năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HC - PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SMART PARKING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN HC - PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SMART PARKING

CÔNG TY CỔ PHẦN HC - PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SMART PARKING

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 46 ngõ 121 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-thu-cuoc-thu-nhap-85-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job246726
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KARTENEX
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập Đến 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN KARTENEX
Hạn nộp: 03/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH HK Bluefin
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 8 - 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH HK Bluefin
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SAMYANG VIỆT NAM
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 15 - 40 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SAMYANG VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/01/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PURIGENE
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 7 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH PURIGENE
Hạn nộp: 19/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHYTOGEN
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHYTOGEN
Hạn nộp: 02/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI PHƯƠNG ANH
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI PHƯƠNG ANH
Hạn nộp: 15/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đắk Lắk Vĩnh Phúc Hải Phòng Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Pro Company
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 3 - 5.5 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Pro Company
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 3 - 5.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐUA XE CÔNG THỨC VIỆT NAM
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐUA XE CÔNG THỨC VIỆT NAM
Hạn nộp: 27/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH VIVUCA
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 9 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH VIVUCA
Hạn nộp: 01/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Brushie Official
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Brushie Official làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Brushie Official
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 58 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Nhân viên Tư vấn BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Tuyển Market Research CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KARTENEX
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập Đến 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN KARTENEX
Hạn nộp: 03/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH HK Bluefin
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 8 - 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH HK Bluefin
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SAMYANG VIỆT NAM
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 15 - 40 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SAMYANG VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/01/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PURIGENE
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 7 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH PURIGENE
Hạn nộp: 19/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHYTOGEN
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHYTOGEN
Hạn nộp: 02/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI PHƯƠNG ANH
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI PHƯƠNG ANH
Hạn nộp: 15/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đắk Lắk Vĩnh Phúc Hải Phòng Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Pro Company
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 3 - 5.5 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Pro Company
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 3 - 5.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐUA XE CÔNG THỨC VIỆT NAM
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐUA XE CÔNG THỨC VIỆT NAM
Hạn nộp: 27/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH VIVUCA
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 9 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH VIVUCA
Hạn nộp: 01/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất