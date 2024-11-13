Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN HC - PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SMART PARKING làm việc tại Hà Nội thu nhập 85 - 15 Triệu

Mức lương 85 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 28 Ngõ 203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy

Nhận danh sách khách hàng hết cước/quá cước, gọi điện chăm sóc nhắc cước và thông tin kịp thời cho khách hàng để gia hạn đóng cước.

Nhận cuộc gọi và tư vấn cước cho khách hàng về dịch vụ.

tư vấn bán hàng khi khách có nhu cầu mua sản phẩm

Thực hiện các công việc liên quan đến thông báo cước cho khách hàng (thông báo, đề nghị thanh toán cước, hóa đơn chứng từ trả cho khách...)

Rà soát công nợ cước, phối kết hợp với bộ phận kế toán trả hóa đơn cho khách, đảm bảo đúng quy trình thu cước cho khách hàng.

Tiếp nhận cuộc gọi của khách hàng, phản hồi tin nhắn khách hàng, giải đáp thắc mắc của khách hàng

Hỗ trợ cung cấp thông tin sản phẩm, dịch vụ khi khách hàng cần

Giải quyết khiếu nại, khiếu kiện của khách hàng, theo dõi và chăm sóc khách hàng sau khi khiếu nại

Thu thập, phản hồi thông tin từ khách hàng, xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng

Xử lý, báo cáo sự cố, đề xuất cải tiến quy trình chăm sóc khách hàng

Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên.

Giao tiếp tốt, tự tin, ăn nói lưu loát, hoạt bát, nhanh nhẹn, năng động, không ngại tiếp xúc với khách hàng (Ưu tiên). Có kinh nghiệm vị trí CSKH và Telesale là một lợi thế.

Sử dụng tin học văn phòng thành thạo.

Khả năng lắng nghe, thích ứng linh hoạt theo phản ứng từ khách hàng. Xử lý các tình huống linh hoạt.

Kiên nhẫn, bình tĩnh, có tư duy logic, tận tâm với công việc....

Biết cách xắp xếp thời gian xử lý công việc sao cho phù hợp và hiệu quả

Ham học hỏi, yêu nghề, thường xuyên cập nhật và có ý tưởng để cải tiến nâng cao hiệu quả công việc

Giữ lời hứa với khách hàng và phải chân thành trung thực trong công việc.

Mức lương: 8,5 triệu + Thưởng % KPI theo doanh số tháng.

Được đào tạo đầy đủ về quy trình cũng như kiến thức phục vụ công việc.

Được hưởng các chế độ đãi ngộ, được đóng bảo hiểm theo quy định nhà nước & các chế độ đãi ngộ riêng của Công ty.

Được đóng BHXH theo quy định của nhà nước

Du lịch hàng năm, ngày hội công ty, nhóm, bộ phận...

Làm việc trong môi trường trẻ năng động, chuyên nghiệp, đoàn kết, cởi mở & sáng tạo; có nhiều cơ hội học hỏi, phát triển về kỹ năng và kinh nghiệm quản lý trong môi trường năng động

