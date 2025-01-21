Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Navigos Search làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 25 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên triển khai phần mềm Tại Navigos Search
Mức lương
15 - 25 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Bắc Ninh, Bac Ninh Province, Vietnam, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên triển khai phần mềm Với Mức Lương 15 - 25 USD
Khách hàng của Navigos Search là một công ty của Đài Loan về xây dựng và tiển khai hệ thống ERP tại nhà máy sản xuất
• Quy hoạch cùng cấp quản lý của khách hàng
• Đào tạo sử dụng cho nhân viên trực tiếp
• Thuyết trình báo cáo khách hàng, nội bộ
• Xử lý các vấn đề liên quan tới dự án
• Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Với Mức Lương 15 - 25 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Thành thạo tiếng Trung, không yêu cầu chứng chỉ
• Khả năng tư duy logic tốt, tính chủ động cao
• Làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao
• Khả năng giao tiếp tốt
• Kỹ năng văn phòng (Word, Excel, PPT) tốt
• Có kinh nghiệm làm trong doanh nghiệp sản xuất từ 2 năm, ưu tiên có kinh nghiệm về kế toán
• Ưu tiên cho ứng viên có kinh nghiệm về ERP
• Tốt nghiệp Đại học
• Sẵn sàng đi công tác khi cần thiết.
Tại Navigos Search Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Navigos Search
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
