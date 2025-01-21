Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Navigos Search làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 25 USD

Navigos Search
Ngày đăng tuyển: 21/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Navigos Search

Nhân viên triển khai phần mềm

Mức lương
15 - 25 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Bắc Ninh, Bac Ninh Province, Vietnam, Thành phố Bắc Ninh

Khách hàng của Navigos Search là một công ty của Đài Loan về xây dựng và tiển khai hệ thống ERP tại nhà máy sản xuất
• Quy hoạch cùng cấp quản lý của khách hàng
• Đào tạo sử dụng cho nhân viên trực tiếp
• Thuyết trình báo cáo khách hàng, nội bộ
• Xử lý các vấn đề liên quan tới dự án
• Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

• Thành thạo tiếng Trung, không yêu cầu chứng chỉ
• Khả năng tư duy logic tốt, tính chủ động cao
• Làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao
• Khả năng giao tiếp tốt
• Kỹ năng văn phòng (Word, Excel, PPT) tốt
• Có kinh nghiệm làm trong doanh nghiệp sản xuất từ 2 năm, ưu tiên có kinh nghiệm về kế toán
• Ưu tiên cho ứng viên có kinh nghiệm về ERP
• Tốt nghiệp Đại học
• Sẵn sàng đi công tác khi cần thiết.

Liên Hệ Công Ty

Navigos Search

Navigos Search

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: E.town Central, 11 Doan Van Bo Str, District 4, Ho Chi Minh city

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

