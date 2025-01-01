Công việc Nhân viên triển khai phần mềm

Tất cả địa điểm
Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Hạn nộp: 29/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Gỗ An Cường
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công ty Cổ phần Gỗ An Cường làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu
Công ty Cổ phần Gỗ An Cường
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm TOTO Vietnam Co., Ltd
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm TOTO Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
TOTO Vietnam Co., Ltd
Hạn nộp: 14/09/2025
Hưng Yên Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH WEB NHÀ THUỐC
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY TNHH WEB NHÀ THUỐC làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH WEB NHÀ THUỐC
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC GIẢI PHÁP TÍCH HỢP MỞ
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC GIẢI PHÁP TÍCH HỢP MỞ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC GIẢI PHÁP TÍCH HỢP MỞ
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH EDUCATION SOLUTIONS VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY TNHH EDUCATION SOLUTIONS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH EDUCATION SOLUTIONS VIỆT NAM
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ VEGA
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ VEGA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ VEGA
Hạn nộp: 27/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VEXERE
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VEXERE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VEXERE
Hạn nộp: 20/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM LINKQ
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM LINKQ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM LINKQ
Hạn nộp: 14/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần giải pháp First Trust Việt Nam
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công ty cổ phần giải pháp First Trust Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu
Công ty cổ phần giải pháp First Trust Việt Nam
Hạn nộp: 05/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Synodus
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công ty cổ phần Synodus làm việc tại Tây Ninh thu nhập 8 - 13 Triệu
Công ty cổ phần Synodus
Hạn nộp: 31/05/2025
Tây Ninh Đã hết hạn 8 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ASOFT
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN ASOFT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ASOFT
Hạn nộp: 24/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ONEMEDIC
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN ONEMEDIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ONEMEDIC
Hạn nộp: 25/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VEXERE
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VEXERE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VEXERE
Hạn nộp: 18/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Giải pháp First Trust
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công ty Cổ phần Giải pháp First Trust làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Giải pháp First Trust
Hạn nộp: 18/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC GIẢI PHÁP TÍCH HỢP MỞ
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC GIẢI PHÁP TÍCH HỢP MỞ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC GIẢI PHÁP TÍCH HỢP MỞ
Hạn nộp: 11/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN YSPACE
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN YSPACE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN YSPACE
Hạn nộp: 10/05/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 6 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Synodus
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công ty cổ phần Synodus làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu
Công ty cổ phần Synodus
Hạn nộp: 27/04/2025
Hà Nội Tây Ninh Đã hết hạn 8 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TIN HỌC VI NA
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY TNHH TIN HỌC VI NA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TIN HỌC VI NA
Hạn nộp: 09/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần 1OFFICE
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công ty Cổ phần 1OFFICE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần 1OFFICE
Hạn nộp: 03/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Navigos Search's Client làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Đến 1,000 USD
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 12/04/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Tới 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO
Hạn nộp: 17/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Pegatron Vietnam
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Pegatron Vietnam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Pegatron Vietnam
Hạn nộp: 30/04/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Vận Chuyển Hải Thiên (Việt Nam)
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công Ty TNHH Vận Chuyển Hải Thiên (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Vận Chuyển Hải Thiên (Việt Nam)
Hạn nộp: 30/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Synodus
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công ty cổ phần Synodus làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Synodus
Hạn nộp: 30/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ASOFT
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN ASOFT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ASOFT
Hạn nộp: 25/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CADENA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CADENA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CADENA VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/04/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vận Chuyển Hải Thiên ( Việt Nam)
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công ty TNHH Vận Chuyển Hải Thiên ( Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vận Chuyển Hải Thiên ( Việt Nam)
Hạn nộp: 25/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sinh Học Kim Hòa Phát
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sinh Học Kim Hòa Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sinh Học Kim Hòa Phát
Hạn nộp: 25/02/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Phú Long
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Phú Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Phú Long
Hạn nộp: 21/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ VÀ TƯ VẤN EXIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ VÀ TƯ VẤN EXIM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ NAM LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ NAM LONG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công ty cổ phần Học viện Đào tạo Quốc tế Taki làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty cổ phần Học viện Đào tạo Quốc tế Taki
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN BIZTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN BIZTECH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CLS VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢN LÝ HỆ THỐNG HỌC TẬP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu CLS VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢN LÝ HỆ THỐNG HỌC TẬP
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công ty Cổ phần 1OFFICE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty Cổ phần 1OFFICE
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IVI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IVI
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công ty TNHH Công Nghệ và Phát Triển Năng Lượng Xanh Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty TNHH Công Nghệ và Phát Triển Năng Lượng Xanh Việt Nam
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CADENA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CADENA VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công ty cổ phần giải pháp First Trust Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu Công ty cổ phần giải pháp First Trust Việt Nam
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DCORP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DCORP
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN BIZTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BIZTECH
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công Ty TNHH Bigseller Technology (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 11 Triệu Công Ty TNHH Bigseller Technology (Việt Nam)
Trên 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công ty Cổ phần Phần mềm OOS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Phần mềm OOS
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công ty TNHH Phần mềm Chất lượng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Phần mềm Chất lượng
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công Ty Cổ Phần Hô Biến làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Hô Biến
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công Ty Cổ Phần Sữa Đà Lạt làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Sữa Đà Lạt
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Bamboo Airways - Công Ty Cổ Phần Hàng Không Tre Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Bamboo Airways - Công Ty Cổ Phần Hàng Không Tre Việt
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Navigos Search làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 25 USD Navigos Search
15 - 25 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Chuỗi Cung Ứng Quốc Tế Hml làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Chuỗi Cung Ứng Quốc Tế Hml
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Điện Cao Thế Systech làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Điện Cao Thế Systech
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm TOTO Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận TOTO Vietnam Co., Ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm GSM làm việc tại Hà Nội thu nhập 900 - 1,200 USD GSM
900 - 1,200 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm GSM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,500 - 2,000 USD GSM
1,500 - 2,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Tập đoàn công nghệ VIETSENS làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu Tập đoàn công nghệ VIETSENS
Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Thông Tin Và Hạ Tầng Truyền Dẫn Vinitis làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Thông Tin Và Hạ Tầng Truyền Dẫn Vinitis
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công ty Cổ Phần MQ Solutions làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu Công ty Cổ Phần MQ Solutions
7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công Ty TNHH VDP Logistics VINA làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH VDP Logistics VINA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực làm việc tại Hà Nội thu nhập 450 - 650 USD Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực
450 - 650 USD Chưa có kinh nghiệm

Tuyển dụng việc làm nhân viên triển khai phần mềm trở nên hấp dẫn tại các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu, mở ra cơ hội nghề nghiệp đa dạng tại các tập đoàn lớn. Hiện tại, mức lương cho vị trí này dao động từ 10.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng tùy vào kinh nghiệm làm việc, kiến thức chuyên môn.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm nhân viên triển khai phần mềm

Lĩnh vực công nghệ thông tin đang là ngành nghề đi đầu trong xu hướng phát triển, nhu cầu tuyển dụng việc làm nhân viên triển khai phần mềm cũng ngày càng tăng cao. Với vai trò quan trọng trong thiết kế phần mềm, chuyên viên trong lĩnh vực này rất được săn đón. Các doanh nghiệp lớn, đặc biệt là trong ngành công nghệ liên tục tìm kiếm nguồn nhân lực chất lượng để đảm bảo thiết kế các phần mềm dành cho khách hàng.

Thị trường lao động cho vị trí này cũng ngày càng cạnh tranh với mức lương hấp dẫn. Có hàng nghìn tin tuyển dụng cho vị trí nhân viên triển khai phần mềm được đăng tải mỗi năm, đặc biệt tập trung ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, và Đà Nẵng.

Việc làm nhân viên triển khai phần mềm cạnh tranh cao với mức thu nhập hấp dẫn
Việc làm nhân viên triển khai phần mềm cạnh tranh cao với mức thu nhập hấp dẫn

Cơ hội phát triển trong lĩnh vực triển khai phần mềm hiện nay rất tiềm năng. Các nhân viên triển khai phần mềm không chỉ có nhiều cơ hội việc làm mà còn có thể thăng tiến lên các vị trí quản lý, trưởng phòng cùng chế độ đãi ngộ hấp dẫn. Đây là cơ hội lớn cho những ai có chuyên môn và đam mê trong lĩnh vực CNTT.

2. Mức lương trung bình của nhân viên nhân viên triển khai phần mềm

Lương khởi điểm cho việc làm nhân viên triển khai phần mềm khá cao, dao động từ 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng, về lâu dài có thể tăng lên 30.000.000 VNĐ/tháng, phụ thuộc vào các yếu tố:

  • Tính chất công việc: Các vị trí cần triển khai dự án lớn, thiết kế các phần mềm phức tạp thường được trả lương cao hơn so với các dự án nhỏ.
  • Theo khu vực: Mức lương tại các thành phố lớn thường cao hơn khoảng 20-30% so với các tỉnh thành khác.
  • Theo lĩnh vực: Các ngành tài chính, ngân hàng, các công ty công nghệ thường trả lương cao hơn do yêu cầu về bảo mật thông tin.
  • Theo kinh nghiệm: Ứng viên đã từng có kinh nghiệm làm công việc triển khai phần mềm hay đảm nhiệm các vị trí liên quan sẽ là một điểm cộng trong mắt nhà tuyển dụng.
  • Theo quy mô doanh nghiệp: Các tập đoàn lớn hoặc công ty đa quốc gia thường có chính sách lương thưởng và phúc lợi cao hơn sao với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

3. Mô tả chi tiết về công việc của một nhân viên triển khai phần mềm

Nhân viên triển khai phần mềm là người triển khai phần mềm, thực hiện xét duyệt các phần mềm khác từ bộ phận lập trình viên trong công ty. Công việc gồm chỉnh sửa, kiểm tra lại các phần mềm đúng với quy chuẩn trước khi sử dụng trong công ty hoặc khi giao đến cho khách hàng.

Nhân viên triển khai phần mềm phụ trách thiết kế các dự án phần mềm của công ty
Nhân viên triển khai phần mềm phụ trách thiết kế các dự án phần mềm của công ty

Công việc của nhân viên triển khai phần mềm gồm 2 giai đoạn chính:

Giai đoạn hoàn thiện phần mềm: Trong giai đoạn này, việc làm nhân viên triển khai phần mềm gồm:

  • Tham gia vào hoạt động chạy thử phần mềm cùng các bộ phận kiểm tra khác.
  • Tạo bảng báo cáo kiểm tra chi tiết các công việc cần chỉnh sửa.
  • Đánh giá các tính năng đã hoàn thành của phần mềm.
  • Lập bảng thử nghiệm cho khách hàng.
  • Thu thập ý kiến khách hàng, cải thiện lại các chức năng theo yêu cầu của khách hàng.
  • Thông báo và chuyển đổi bản phần mềm sơ bộ cho khách hàng.
  • Phối hợp cùng bộ phận lập trình trong công ty hoàn chỉnh phần mềm cho đến khi khách hàng hài lòng.

Giai đoạn triển khai phần mềm cho doanh nghiệp: Nhiệm vụ của nhân viên trong giai đoạn này gồm:

  • Tiếp nhận ý kiến của khách hàng về việc sử dụng các phần mềm.
  • Tạo ra các phần mềm theo khách hàng yêu cầu.
  • Chuẩn bị tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm cho khách hàng.
  • Thực hiện các hoạt động phần mềm cho doanh nghiệp.
  • Đào tạo đội ngũ nhân viên trong doanh nghiệp sử dụng phần mềm.
  • Giải đáp thắc mắc, chỉnh sửa yêu cầu của khách hàng nếu phần mềm gặp lỗi trong khi triển khai.

4. Yêu cầu của đối với việc làm nhân viên triển khai phần mềm

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, các nhà tuyển dụng thường đưa ra những yêu cầu nhất định đối với các ứng viên ứng tuyển việc làm nhân viên triển khai phần mềm. Dưới đây là một số yêu cầu cụ thể:

  • Bằng cấp: Hầu hết các nhà tuyển dụng yêu cầu ứng viên có bằng cử nhân/ cao đẳng về công nghệ thông tin, khoa học máy tính, hệ thống thông tin hoặc các ngành liên quan.
  • Kinh nghiệm: Các doanh nghiệp thường ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 1-3 năm trong các dự án triển khai phần mềm. Kinh nghiệm thực tế trong triển khai phần mềm quản lý doanh nghiệp là một điểm cộng lớn. Những ứng viên mới tốt nghiệp cần thể hiện được sự am hiểu cơ bản về quy trình triển khai phần mềm qua thực tập hoặc dự án cá nhân.
  • Kiến thức chuyên môn: Ứng viên cần có kiến thức chuyên môn về phần mềm cần triển khai, hiểu biết về các hệ thống máy tính và mạng, có kiến thức về quy trình triển khai phần mềm.
  • Tư duy giải quyết vấn đề: Nhân viên triển khai phần mềm cần có khả năng phân tích, tư duy logic để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc.

Ngoài ra, một số vị trí nhân viên triển khai phần mềm có thể yêu cầu thêm các kỹ năng như kỹ năng lập trình, có khả năng phát triển các phần mềm bổ sung, có khả năng lập kế hoạch, quản lý dự án.

5. Khu vực tuyển dụng nhân viên triển khai phần mềm nhiều nhất

Khu vực tuyển dụng nhân viên triển khai phần mềm tập trung tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và Hải Phòng…, nơi có sự hiện diện của nhiều công ty, tập đoàn về công nghệ và tổ chức quốc tế.

  • Tuyển dụng nhân viên triển khai phần mềm Hà Nội

Hà Nội, trung tâm kinh tế - chính trị của cả nước, là nơi tập trung nhiều tập đoàn công nghệ lớn và các doanh nghiệp triển khai giải pháp số. Nhu cầu tuyển dụng tại đây chủ yếu tại các khu vực trung tâm như quận Cầu Giấy, Thanh Xuân, Ba Đình… đến từ các dự án chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và giáo dục. Số lượng tin tuyển dụng cho các vị trí liên quan đến việc làm nhân viên triển khai phần mềm tại Hà Nội lên đến hàng nghìn tin, cho thấy nhu cầu nhân lực lớn của thị trường.

Tùy vào từng vị trí việc làm mà mức lương sẽ khác nhau. Với vị trí nhân viên triển khai phần mềm, mức lương dao động từ 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng, trong khi đó, với vị trí quản lý, mức lương có thể lên tới 20.000.000 VNĐ/tháng. Mức lương hấp dẫn cùng cơ hội việc làm cao thu hút nhiều ứng viên tiềm năng.

Tuyển dụng việc làm nhân viên triển khai phần mềm tập trung cao tại các thành phố lớn
Tuyển dụng việc làm nhân viên triển khai phần mềm tập trung cao tại các thành phố lớn
  • Tuyển dụng nhân viên triển khai phần mềm TP.HCM

TP.HCM là đầu tàu kinh tế với nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ và tập đoàn đa quốc gia. Nhu cầu tuyển dụng tại đây tập trung chủ yếu tại Quận 4, Quận 5, TP.Thủ Thức... Các công việc trong ngành triển khai phần mềm tại TP.HCM thu hút lượng lớn ứng viên bởi có đến hàng nghìn tin tuyển dụng mỗi năm từ các công ty lớn.

Mức lương cho vị trí nhân viên triển khai phần mềm tại TP.HCM dao động từ 9.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng, quản lý có mức lương lên tới 25.000.000 VNĐ/tháng tùy vào kinh nghiệm cũng như năng lực của ứng viên. Các vị trí nhân viên, quản lý, chuyên viên triển khai phần mềm đều được săn đón, nhằm đáp ứng sự phát triển của ngành công nghiệp.

  • Tuyển dụng nhân viên triển khai phần mềm Đà Nẵng

Đà Nẵng đang trở thành trung tâm công nghệ mới nổi, đặc biệt với sự phát triển của các khu công nghệ cao. Nhu cầu tuyển dụng tập trung chủ yếu ở quận Hải Châu, quận Ngũ Hành Sơn. Nhiều doanh nghiệp tại đây cần nhân lực triển khai phần mềm để đáp ứng các dự án liên quan đến quản lý đô thị thông minh và du lịch. Dù không có quá nhiều tin tuyển dụng như ở Hà Nội hay TP.HCM, nhưng Đà Nẵng vẫn tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động trong lĩnh vực này.

Nhân viên triển khai phần mềm tại Đà Nẵng có mức lương từ 9.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng, vị trí quản lý có mức lương lên tới 20.000.000 VNĐ/tháng. Thị trường việc làm nhân viên triển khai phần mềm ở Đà Nẵng vẫn tạo ra nhiều cơ hội thăng tiến cho những ai muốn làm việc tại miền Trung.

  • Tuyển dụng nhân viên triển khai phần mềm Hải Phòng

Hải Phòng là trung tâm công nghiệp, cảng biển lớn nhất miền Bắc, nơi các doanh nghiệp sản xuất, logistics đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ. Nhu cầu tuyển dụng nhân viên triển khai phần mềm chủ yếu tại quận Ngô Quyền, quận Hồng Bàng để tối ưu hóa quy trình sản xuất và quản lý chuỗi cung ứng. Số lượng tin tuyển dụng tại đây thấp hơn so với các thành phố lớn, do lượng doanh nghiệp công nghệ ít hơn.

Việc làm nhân viên triển khai phần mềm tại Hải Phòng đem lại mức lương khác nhau tùy vào tính chất công việc cũng như kinh nghiệm của ứng viên. Vị trí nhân viên có mức lương từ 7.000.000 - 10.000.000 VNĐ/tháng, quản lý triển khai phần mềm có mức lương khoảng 15.000.000 VNĐ/tháng. Việc làm nhân viên triển khai phần mềm ở Hải Phòng vẫn tạo ra cơ hội việc làm với mức lương ổn định.

Tóm lại, việc làm nhân viên triển khai phần mềm là một lĩnh vực đầy tiềm năng khi công nghệ ngày càng phát triển, mở ra vô số cơ hội việc làm hấp dẫn với mức lương cạnh tranh. Các vị trí này không chỉ đòi hỏi các kiến thức chuyên môn mà còn yêu cầu kỹ năng làm việc, vì thế ứng viên cần chuẩn bị thật tốt để đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.