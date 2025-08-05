Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY TNHH EDUCATION SOLUTIONS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Cityland, 168 Phan Văn Trị, Phường 5, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên triển khai phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tham gia khảo sát yêu cầu, phân tích các quy trình nghiệp vụ mô tả của khách hàng.

- Xây dựng tài liệu nghiệp vụ dựa trên kết quả khảo sát.

- Thực hiện vận hành, chạy thử, đánh giá mức độ phù hợp của phần mềm đối với các yêu cầu của khách hàng.

- Tham gia đào tạo và chuyển giao phần mềm cho khách hàng.

- Hướng dẫn, hỗ trợ người dùng vận hành hệ thống, kiểm tra kết quả vận hành.

- Hỗ trợ khách hàng trong quá trình vận hành và sử dụng hệ thống.

- Kiểm thử hệ thống và tìm các lỗi hệ thống, phối hợp với lập trình viên hoàn chỉnh hệ thống.

- Phối hợp với Kinh doanh demo hệ thống cho khách hàng.

Yêu Cầu Công Việc

- Học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.

- Kiến thức: Ưu tiên có kiến thức về phần mềm e-learning, triển khai phần mềm LMS.

- Kỹ năng chuyên môn: Ưu tiên có hiểu biết về hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu Microsoft SQL.

- Khả năng: Giao tiếp tốt, tự tin.

- Yêu cầu chung: Có tinh thần học hỏi, siêng năng, nhanh nhẹn, năng động, trung thực và tinh thần cầu tiến.

- Tính cách: Chính xác, cần mẫn, chịu khó.

Tại CÔNG TY TNHH EDUCATION SOLUTIONS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập và Phúc lợi:

Lộ trình thăng tiến rõ ràng: Cơ hội tăng lương và thăng cấp dựa trên đánh giá năng lực định kỳ hàng năm.

Chế độ phúc lợi đầy đủ:

Cơ Hội Phát Triển Năng Lực:

Văn Hóa Doanh Nghiệp:

